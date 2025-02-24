Університети МВС більше не готуватимуть юристів

В Україні внесуть зміни до принципів викладання вищої юридичної освіти. Парламентський Комітет з питань правової політики напрацював законопроєкт, за яким надалі підготовкою юристів не займатимуться заклади вищої освіти МВС, СБУ, інші відомчі та військові навчальні заклади. Також законопроєкт фактично ліквідовує заочну форму навчання для юристів. Про це повідомила «Освіторія» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

На думку експертів, юридичну освіту потрібно реформувати через надмірну кількість правничих шкіл в Україні. Водночас відмова закладів освіти МВС від підготовки правників дасть можливість скоротити витрати з державного бюджету і ускладнить відтік кадрів з органів правопорядку, зокрема, поліцейських. На необхідність реформування юридичної освіти також вказувала у звітах Державна судова адміністрація.

Що зміниться внаслідок реформування вищої юридичної освіти:

• здобуття вищої юридичної (правничої) освіти відбувається виключно за правничою спеціальністю, що відповідає спеціальності 0421 Law міжнародної стандартної класифікації освіти ISCED-F 2013;

• підготовку правників не можуть здійснювати заклади вищої освіти із специфічними умовами навчання чи вищі військові навчальні заклади;

• ступінь магістра за правничою спеціальністю здобувають на основі повної загальної середньої освіти;

• підготовка здобувачів освіти за правничою спеціальністю в системі фахової передвищої освіти та за рівнями молодшого бакалавра та бакалавра не здійснюється;

• заочну форма навчання з правничої спеціальності реорганізують на підготовку за змішаною формою навчання (очною та дистанційною), що передбачає не менше половини навчальних занять та практичної підготовки від загального обсягу очної форми навчання;

• здобуття вищої юридичної (правничої) освіти здійснюється у закладах вищої освіти державної та приватної форми власності, які належать до сфери управління МОН;

• посилення впливу Єдиного державного кваліфікаційного іспиту за результатами здобуття вищої освіти ступеня магістра за правничою спеціальністю на результати зовнішнього оцінювання якості освітніх програм з права;

• запровадження тестування загальних навчальних компетентностей із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання при вступі для здобуття ступеня магістра за правничою спеціальністю як альтернативи зовнішнього незалежного оцінювання з математики;

• створення сприятливих умов для залучення до викладання викладачів з іноземних правничих шкіл тощо.

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Автори законопроєкту очікують як результат реформи отримати високоякісну, вільну від корупції юридичну (правничу) освіту відповідно до національних і міжнародних стандартів та засад академічної доброчесності.