Команди державних університетів запрошують на навчання British Council
Британська Рада у співпраці з МОН та Світовим банком впроваджує програму професійного розвитку академічних менеджерів. До участі запрошують команди державних закладів вищої освіти України для розвитоку навиків і зміцнення інституційної спроможності, повідомляє «Освіторія».
Впродовж програми учасників навчать:
- розвитку компетентності академічних менеджерів з питань трансформацій у вищій освіті;
- належного врядування;
- стратегічного та фінансового менеджменту;
- управління персоналом;
- інтернаціоналізації;
- інституційних змін.
Програма передбачає 4 очні тренінги з 2 квітня по 19 липня, виконання командних завдань, захист інституційного проєкту змін на міжнародній онлайн-конференції у вересні.
До участі у програмі можуть долучатися команди по 5-7 осіб від закладу вищої освіти (+2 резервні учасники). Основні категорії учасників:
- проректори,
- декани,
- заступники деканів,
- директори інститутів,
- заступники директорів інститутів,
- завідувачі кафедр,
- керівники адміністративних підрозділів ЗВО.
Термін подачі заявки – до 13 березня. Тренінги проведуть у Києві (у партнерстві з Маріупольським державним університетом), Львові (у партнерстві з УКУ) та Дніпрі (у партнерстві з Дніпровською політехнікою).