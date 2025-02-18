Один з тренінгів проведуть у партнерстві з УКУ

Британська Рада у співпраці з МОН та Світовим банком впроваджує програму професійного розвитку академічних менеджерів. До участі запрошують команди державних закладів вищої освіти України для розвитоку навиків і зміцнення інституційної спроможності, повідомляє «Освіторія».

Впродовж програми учасників навчать:

розвитку компетентності академічних менеджерів з питань трансформацій у вищій освіті;

належного врядування;

стратегічного та фінансового менеджменту;

управління персоналом;

інтернаціоналізації;

інституційних змін.

Програма передбачає 4 очні тренінги з 2 квітня по 19 липня, виконання командних завдань, захист інституційного проєкту змін на міжнародній онлайн-конференції у вересні.

До участі у програмі можуть долучатися команди по 5-7 осіб від закладу вищої освіти (+2 резервні учасники). Основні категорії учасників:

проректори,

декани,

заступники деканів,

директори інститутів,

заступники директорів інститутів,

завідувачі кафедр,

керівники адміністративних підрозділів ЗВО.

Термін подачі заявки – до 13 березня. Тренінги проведуть у Києві (у партнерстві з Маріупольським державним університетом), Львові (у партнерстві з УКУ) та Дніпрі (у партнерстві з Дніпровською політехнікою).