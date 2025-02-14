Academ.City навчатиме вчених, які створюють академічні стартапи

Київський академічний університет у партнерстві з Києво-Могилянською академією створив стартап-школу Academ.City, в якій наукові розробки перетворять на бізнес-проєкти. Це один із шести переможців конкурсу Міністерства освіти і науки України, експериментальний проєкт для створення мережі стартап-шкіл, інкубаторів та акселераторів на базі університетів та наукових установ.

Стартап-школа Academ.City – це інноваційна екосистема для підтримки наукових стартапів. Команди студентів та науковців можуть знайти бізнес-партнерів, отримати експертну та грантову підтримку, вийти на інноваційний ринок.

Школа Academ.City відрізняється від інших переможців конкурсу МОН, тут навчатимуть учених, які створюють академічні стартапи і сприятимуть впровадженню інновацій науковців академічних установ НАН України.

Що пропонує Academ.City

інкубаційну програму Booster– тренінги для розвитку інновацій;

біржу ідей і талантів JoinNow – платформу для пошуку партнерів;

програму підтримки студентських і наукових проєктів;

семінари з цифрових технологій та грантової діяльності Fiware.

У науковому парку Київського академічного університету навчають дослідників, як співпрацювати з інвесторами та представляти свої розробки, знайомлять науковців з представниками реального сектору економіки, що прийшли із запитом на вирішення конкретних проблем.

Творці стартап-школи на базі КАУ хочуть створити умови для розвитку інноваційних ідей, підтримки академічних стартапів і їхнього виходу на ринок. Під керівництвом досвідчених менторів старші вчені, молоді науковці і студенти зможуть оформити свої наукові ідеї і напрацювання у проєкт, написати заявку на отримання гранту, знайти бізнес-партнерів та залучити в команду нових фахівців з управління, проєктних менеджерів.

Упродовж 2024-2026 років проєкти-переможці конкурсу МОН отримають до 1,5 млн грн для створення та розвитку стартап-шкіл.