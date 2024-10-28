При Львівській політехніці працює Tech StartUp School

Міністерство освіти і науки затвердило перелік закладів вищої освіти, на базі яких створять мережу стартап-шкіл – інкубаторів – акселераторів. Про це повідомляє «Освіта.ua».

На створення мережі зі спеціального фонду держбюджету перерахують майже 8,5 млн грн – по 1,5 на кожен виш.

«Мережу спрямовано на розвиток інноваційної екосистеми, яка допоможе у створенні, розвитку та масштабуванні стартапів, спрямованих на використання і комерціалізацію науково-технічного (прикладного) результату, на початковому етапі їхнього розвитку, залученні інвесторів та налагодженні бізнес-зв’язків, наданні фінансової, експертної та іншої підтримки», – пояснили у МОН.

Переможцями визначили:

Національний авіаційний університет;

Вінницький національний технічний університет;

Київський академічний університет;

Сумський державний університет;

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;

Національний університет «Одеська політехніка».

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Головна мета вишів – впродовж 2024-2026 років перетворити науково-технічні розробки у стартапи. Фінансування має покрити витрати на обладнання, консультації, оплату послуг, проведення досліджень, розробку бізнес-моделей та інвестиційних стратегій.