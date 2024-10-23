Україна та Німеччина домовилися про співпрацю у сфері науки, технологій, інновацій та вищої освіти

Україна та Німеччина підписали міжурядовий договір про науково-технологічну співпрацю, який є першим з часів незалежності. Міністерства освіти і науки обох країн домовилися про співпрацю у сфері науки, технологій, інновацій та вищої освіти. Під час візиту німецької делегації до Києва презентували чотири новостворені українсько-німецькі дослідницькі центри, повідомляє МОН.

Ці наукові заклади передових досліджень розпочали роботу цього року, вони є однією з ключових ініціатив науково-технологічної співпраці між Україною і Німеччиною.

«Центри передових досліджень — це чотири наукові центри, де українські й німецькі дослідники спільно працюватимуть над дослідженнями та створенням передових технологій. Вони функціонують у Львові, Харкові, Києві та отримують фінансову підтримку Німеччини у розмірі орієнтовно 10 млн євро», – повідомили у МОН.

Центри мають таку спеціалізацію:

У Львові науковці працюють над розробленням нових антибактеріальних сполук, що матимуть важливе значення для медицини та боротьби з інфекційними захворюваннями і будуть вирішувати проблему антибіотикорезистентності. Головні партнери: Інститут фармацевтичних досліджень імені Гельмгольца (Саарланд, Німеччина) та Львівський національний університет імені Івана Франка і ТОВ «Експлоген»;

Ще один центр у Львові займається аналізом історичних травм ХХ століття, вивченням важливих історичних подій, спрямованих на осмислення й аналіз суспільних змін та наслідків конфліктів. Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана та Український католицький університет вивчатимуть правління двох основних злочинних режимів європейської історії ХХ століття – нацистської Німеччини та Радянського Союзу за часів Сталіна.

У Харкові застосовують плазмові технології у спінтроніці, що відкриває нові можливості для розвитку передових електронних пристроїв. Plasma-Spin-Energy працюватиме над використанням плазмових технологій для виробництва спінтронних компонентів, які є перспективною основою для комп’ютерів наступного покоління. Над цим працюватимуть науковці Інституту мікроструктурної фізики імені Макса Планка (Мюнхен) і Харківського національного університету імені Каразіна.

У Києві центр досліджує квантові матеріали, фокусується на розвитку високотехнологічних рішень у галузі інформаційних технологій та фізики. Партнери проєкту – Інститут дослідження твердого тіла та матеріалів імені Лейбніца (Дрезден) та Київський академічний університет (KAU).

Угоду про співпрацю між Україною і Німеччиною підписали 22 жовтня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий та федеральна міністерка освіти і наукових досліджень Беттіна Штарк-Ватцінґер. Двостороння співпраця передбачає: