Це пілотний курс для підготовки транспортних інженерів

У лютому 2025 року в системі української вищої освіти вперше запустили академічний навчальний курс «Планування та організація велосипедної мобільності». Його вивчатимуть студенти Національного транспортного університету, курс напрацювали разом із ГО U-Cycle («Асоціація велосипедистів Києва») і командою Bike City, повідомляє «Освіторія».

Курс розрахований на студентів-магістрів університету, він складається з лекцій та практичної частини. Студенти навчаться розробляти стратегічні документи планування веломережі, проводити велоаудит вулично-дорожньої мережі та облаштування велосипедного руху. Практична частина передбачає проєкт із плануванням велосипедної мережі в конкретній громаді.

На курсі вивчають такі теми:

роль велотранспорту для сталого розвитку міст і громад,

історію велосипедної мобільності,

стратегічні документи від європейської велостратегії до велоконцепцій українських громад,

державні будівельні норми і стандарти України,

різноманітні форми велосипедного руху від велодоріжок до вулиць спільного руху,

види веломаршрутів і веломереж,

велосипедну логістику і використання вантажних велосипедів,

мультимодальність та інтеграцію велосипеда з іншими видами транспорту,

вплив велоінфраструктури на безбар’єрність,

значення велосипедної мобільності для відбудови та євроінтеграції України,

а також промоцію велотранспорту.

Курс має на меті підготувати транспортних інженерів і планувальників веломобільності в містах і громадах. Автори зазначають, що в Україні критично бракує таких фахівців на регіональному рівні.

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За даними Держстату, велосипед є в половині домогосподарств України. Він є ефективним транспортом на дистанції до 5-10 кілометрів, зручним засобом пересування у межах населених пунктів і громади. Розвиток велосипедної інфраструктури підвищить безпеку руху і дасть змогу громаді вирішити багато завдань, пов’язаних із пересуванням мешканців. Тому вже чимало громад при плануванні інфраструктури включають у проєкти велодоріжки.