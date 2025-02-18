Один з учасників проєкту – Дрогобицький педуніверситет

Компанія Google виділила університетам у всьому світі 15 млн доларів на освіту з кібербезпеки. Гроші отримали 20 закладів вищої освіти з різних країн, зокрема два українські, повідомляє Liga.net.

Серед українських університетів фінансову підтримку отримають Дрогобицький державний педагогічний університет і Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Некомерційна організація Virtual Routes, що спеціалізується на новітніх технологіях, допоможе університетам адаптувати програми та навчальні плани відповідно до потреб кібербезпеки в їхніх регіонах. Університетам-учасникам також забезпечать ключі безпеки Titan та безкоштовне навчання з кібербезпеки.

Університети нададуть своїм студентам можливість отримати практичний досвід через стажування, наставництво від професіоналів з кібербезпеки та хакатони. За програмою планують захистити від кібератак понад 3500 місцевих організацій.

Цифрові технології давно стали невіддільною частиною нашого життя. Вони всюди: на роботі, вдома та у навчанні. Унікальні можливості для здобуття освіти з їхньою допомогою пропонує і дистанційна школа «Оптіма». Завдяки інноваційним підходам та висококваліфікованим педагогам навчання стає цікавим та результативним, а учні мають змогу опановувати знання у власному темпі.

Як зазначили у компанії Google, у Європі не вистачає близько 883 тис. фахівців з кібербезпеки. Водночас у 2024 році кількість кібератак у світі зросла на 44%, протягом останніх двох років від них постраждали майже половина малих та середніх підприємств у Європі.