Бібліотеку в «Н» корпусі СумДУ росіяни атакували в ніч на 18 серпня

Сумський державний університет під час двох російських обстрілів втратив 60 тис. книжок. Про це у середу, 20 серпня, повідомило «Суспільне Суми» з посиланням на слова директорки бібліотеки згорілого «Н» корпусу університету.

У ніч на понеділок, 18 серпня, російські військові атакували Сумський державний університет ракетами та безпілотниками. Внаслідок ударів було пошкоджено головний корпус та повністю знищено новий корпус вишу. Останній довго стояв занедбаний та сім років тому там відновили аудиторії, лекційні зали і зробили центр користування колективним обладнанням. У новому корпусі також розмішувалася одна з університетських бібліотек, у якій згоріло 15 тис. екземплярів книг.

На фото бібліотека в «Н» корпусі СумДУ, який росіяни атакували в ніч проти 18 серпня

Раніше, 13 квітня, росіяни вдарили по історичному центру Сум. Того дня ракетами було пошкоджено один з корпусів Сумського державного університету та Конгрес-центр, де згоріло ще 45 тис. книг. За словами директорки бібліотеки, це були найновіші книжки, які придбали за останні 5-6 років.

На фото бібліотека в «Н» корпусі СумДУ, який росіяни атакували в ніч проти 18 серпня

Нагадаємо, 13 квітня внаслідок атаки загинули 35 людей. Того ж дня міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив керівника Сумської ОВА Володимира Артюха у тому, що він погодив проведення заходу з нагородження військових 117-ї бригади, яка 13 квітня відзначала річницю створення.