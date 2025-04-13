Володимир Артюх нібито погодив проведення заходу з нагородження військових 117-ї бригади

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін звинуватив керівника Сумської ОВА Володимира Артюха у погодженні проведення заходу з нагородження військових 117-ї бригади у Сумах в неділю, 13 квітня.

Семеніхін зазначав, що у місті 13 квітня проводили нагородження 117-ї бригади тероборони, яка у неділю відзначає різницю свого створення. За його словами, керівника Сумської ОВА попереджали про небезпеку, проте Артюх всеодно погодив проведення заходу.

«Він організував сьогодні тут вручення грамоти, медалі нашим хлопцям, героям з однієї з бригад. 117-та бригада. Вже всі про це говорять, всі пишуть – тож це не є таємницею. І це неправда, що тут нічого не було», – йдеться у зверненні мера Конотопа.

Семеніхін повідомив, що військові не постраждали, адже були в укритті.

При цьому мер стверджує, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження не лише за фактом російського обстрілу, а й щоб зʼясувати, хто ініціював шикування військових в центрі міста за 30 км від лінії фронту. Ситуацію начебто особисто контролює очільник СБУ Василь Малюк.

«Ціллю номер один були мирні люди, насамперед діти. Ціллю номер два були військові, яких фактично зібрав і погодив зібрання, і був присутній на цьому зібранні голова Сумської ОВА Артюх. І правоохоронці вже цим питанням займаються», – наголосив Семеніхін.

Раніше вдень 13 березня Семеніхін опублікував звернення до голови Сумської ОВА та начальника обласного управління СБУ Олега Красношапки з вимогою скласти повноваження на тлі російського обстрілу Сум.

Володимир Артюх наразі публічно не відреагував на звинувачення мера Конотопа.

Нагадаємо, вранці неділі, 13 квітня, російські військові атакували центральну частину Сум. Для удару росіяни застосували дві балістичні ракети. О 18:00 стало відомо про 34 загиблих, поранення отримали 117 людей, з яких 15 – діти.