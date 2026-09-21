Внаслідок атаки виникли пожежі

У ніч на понеділок, 21 вересня, російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по Запоріжжю. Унаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Серед поранених – троє чоловіків та дві жінки. Четверо людей травмувалися внаслідок влучання в одну з багатоповерхівок, ще одна людина постраждала через удар по іншому житловому будинку.

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Російська атака також пошкодила кілька багатоповерхівок. У будинках понівечені фасади, вибиті вікна та пошкоджені балкони. На місцях ударів працюють екстрені служби.

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Крім того, у Запоріжжі спалахнули пожежі у торговельному центрі та одному з корпусів університету. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки.

Нагадаємо, 20 вересня російські війська атакували Краматорськ Донецької області двома авіаційними бомбами. Один із ударів припав безпосередньо на евакуаційний пункт, де перебували люди, яких готували до евакуації, та працівники гуманітарної місії. Внаслідок атаки поранення дістали двоє людей.