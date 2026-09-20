Пожежа на Московсьому НПЗ, 20 вересня

У ніч на 20 вересня Сили оборони України завдали масованого комбінованого удару по Москві та Московській області. За словами президента Володимира Зеленського, серед уражених цілей були «одне з ключових підприємств нафтової промисловості РФ» та об’єкт російської логістики. Ймовірно, йдеться про Московський НПЗ та логістичний технопарк «Софьїно» неподалік від Москви.

Телеграм-канал осінтерів «КіберБорошно» повідомив, що внаслідок атаки на Московський НПЗ уражено обидва вузли первинної переробки заводу.

«Перша точка – установка ЕЛОУ-АВТ-6, друга – комплексна установка переробки нафти(КУПН) у складі комплексу “Євро+”. КУПН дуже сильно постраждала. АВТ-6 також прийняла на себе декілька ударів», – ідеться повідомленні.

Також Зеленський повідомив про атаку на «підприємство у Воронезькій області».

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«Москва повинна не будувати ешелоновані кільця ППО за рахунок інших регіонів, а завершити свою жорстоку війну й обрати мир. Є на столі кроки для деескалації: в енергетиці, продовольчій безпеці», – наголосив президент.

Яке озброєння використали для атаки?

За словами Зеленського, під час операції використали дрони FP-1, RZ-100, MICH-2000, «Паляниця», Vendetta, «Лютий», «Барс», «Січень», Pelican й крилаті ракети «Фламінго». Медіа й телеграм-канали припускали, що йдеться про перше застосування новітньої української балістичної ракети малої дальності «Пелікан» (FP-7 Pelican), розробленої вітчизняною компанією Fire Point. Однак в «КіберБорошні» наголошують, що йдеться про звичайний дрон Pelican, адже ні президент, ні Fire Point про застосування нової ракети не сказали.

Хто провів операцію?

Далекобійну операцію проти російських об’єктів провели бійці СБУ спільно із Силами безпілотних систем, ССО, ГУР та СЗР. Очевидці публікували відео вибухів і пожеж, які виникли після ударів.

Працювала по об’єктах і російська протиповітряна оборона.

Увага! У відео присутня нецензурна лексика!

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня Сили оборони уразили військовий аеродром у російському місті Ростов. Згодом осінтери підтвердили, що внаслідок атаки повністю знищені два вертольоти Мі-8 й літаки Ан-12 та Ан-26.