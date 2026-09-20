Паркан будинку Лучанова в Калинівці, на якому написано «Виродки»

Ввечері 19 вересня у селі Калинівка у Київській області, де сталося викрадення братів Мосейчуків, загорівся будинок родини підозрюваного в їхньому викраденні та вбивстві екскомандира 155-ї механізованої бригади Станіслава Лучанова. Перед цим місцеві мешканці чули вибухи, повідомило hromadske.

Мешканці Калинівки повідомили журналістам, що вдень 19 вересня у селі помітили дружину Станістава Лучанова Дарину, а також її двох дітей. Після того, як вони поїхали, ввечері у селі чули три вибухи. Місцеві мешканці вважають детонацію спланованою з боку Лучанових.

У селі Калинівка горів будинок родини Лучанова. Місцеві чули три вибухи.



Перед цим до села приїжджала Дарина Лучанова — дружина екс-комбрига



Відео: Діана Буцко / hromadske pic.twitter.com/frkklVvXqo — hromadske (@HromadskeUA) September 19, 2026

«Вони понаставляли якихось розтяжок чи що. Думали, що ніхто не побачить, що вибухало три рази. Було три вибухи, наче поставили на таймер. На третій — почало у вікні палахкотіть. Думали, що спалять хату та перекинуть відповідальність на село, що мешканці підпалили їм хату», – вважає родичка вбитих братів Мосейчуків.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Пожежники, які прибули на місце загоряння, вважають, що причиною загоряння могло стати замикання електропроводки. Пожежа не поширилася на решту будинку, її загасили.

Нагадаємо, Станіслава Лучанова затримали 13 липня за підозрою у викраденні та вбивстві братів Максима і Романа Мосейчуків, які періодично висловлювали невдоволення шумом від мотоциклів та музики з будинку Лучанова. Також правоохоронці затримали за аналогічною підозрою девʼятьох військовослужбовців.

За версією слідства, у ніч на 28 червня після конфлікту Мосейчуків з дружиною екскомбрига за наказом Лучанова чоловіків викрали, вивезли до іншої області та вбили. 9 липня їхні тіла знайшли з численними вогнепальними пораненнями у лісосмузі на території Полтавської області.

11 липня Станіслав Лучанов самовільно залишив місце служби. 13 липня, коли від з дружиною їхав до адвоката, його затримали правоохоронці. 14 липня його помістили в СІЗО. Сам Лучанов своєї провини не визнає.