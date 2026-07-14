Станіслав Лучанов у залі суду, 14 липня 2026 рік

Прокурор Сергій Мірзоян назвав імена військовослужбовців, яких колишній командир 155-ї окремої механізованої бригади підполковник Станіслав Лучанов залучив до викрадення та вбивства братів Мосейчуків з Калинівки на Київщині. Про це 14 липня повідомила кореспондентка hromadske із зали суду, де обирають запобіжний захід Лучанову.

За словами прокурора, до викрадення братів Лучанов залучив підлеглих йому військовослужбовців Руслана Дмитрука, Андрія Зайця, Олександра Перцула, В’ячеслава Артамонова, Богдана Шурка, Максима Микитенка, Романа Козака та Сергія Коломійця.

«[Лучанов] надав їм вказівку, розподілити поміж них ролі і надалі керувати підготовкою та вчиненням цього кримінального правопорушення», – сказав прокурор.

За вказівкою комбрига згадані військові у ніч на 27 червня незаконно проникли на територію будинку братів Мосейчуків у селі Калинівка на Київщині. Щоб залякати братів підозрюваний Заєць показав вогнепальну зброю та двічі вистрілив у Романа Мосійчука, завдавши йому вогнепального поранення ноги, каже прокурор.

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Далі, за версією слідства, підозрювані застосували фізичну силу до братів, зв’язали їм руки та ноги, перев’язали очі та силоміць помістили їх до автомобілів Mercedes Vito та Mitsubishi L200. Підозрювані відвезли братів до військової частини А5001 біляПолтави, де незаконно утримували до 1 липня.

За словами прокурора, 1 липня Лучанов вирішив організувати вбивство братів, аби приховати викрадення. До цього він залучив командира батальйону Олексія Долгаленка.

Виконуючи наказ Лучанова, підозрюваний Долгаленко 1 липня вивіз Максима Мосейчука на службовому автомобілі на полігон поблизу Полтави, де застрелив його в голову. Чоловік помер на місці.

Після цього він також вивіз на полігон іншого брата – Романа. За словами прокурора, Долгаленко вистрілив у нього щонайменше вісім разів, після чого той помер на місці.

Згодом Долгаленко поклав тіла братів до заздалегідь викопаної ями на території полігону та закопав їх, залишивши місце вчинення злочину, про що відзвітував Лучанову.

Cам Лучанов перед засіданням суду заявив журналістам, що не визнає своєї провини у цій справі. За його словами, він ніколи не бачив загиблих, а всі обставини справи має встановити слідство.

Нагадаємо, 13 липня президент Володимир Зеленський повідомив про затримання колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади, підполковника Станіслава Лучанова. За словами президента, правоохоронці затримали 10 людей, яких підозрюють у викраденні та вбивстві двох мешканців села Калинівка на Київщині. Подробиці цієї справи повідомили у Нацполіції.