Смертельна ДТП сталася на дорозі в селі Бутини

У суботу ввечері, 19 вересня, у селі Бутини Великомостівської громади на Львівщині водій вантажівки Renault збив двох неповнолітніх дівчат. У результаті наїзду одна підлітка загинула, інша госпіталізована до лікарні.

За інформацією прокуратури та департаменту цивільного захисту ЛОВА, близько 20:20 у селі Бутини Шептицького району 50-річний водій автомобіля Renault Master, мешканець Луцька, рухаючись у межах населеного пункту, здійснив наїзд на двох неповнолітніх дівчат, які йшли краєм проїжджої частини у попутному напрямку.

Унаслідок ДТП 14-річна дівчина загинула на місці. Іншу 14-річну потерпілу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до львівської лікарні святого Миколая. Її діагноз встановлюється. Обидві підлітки – мешканці села Бутини.

Вантажівка збила двох дівчат, які йшли краєм проїжджої частини

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За попередньою інформацією, водій перебував у тверезому стані. Його затримали.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).