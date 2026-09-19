Внаслідок атаки постраждали щонайменше двоє людей

У суботу, 19 вересня, російські окупанти завдали удару по торгівельно-розважальному центрі у Дніпрі, внаслідок чого там зайнялася масштабна пожежа. Через атаку постраждали щонайменше четверо людей, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Росіяни вдарили по Дніпру близько 18:00. Тоді місцева влада повідомила, що у місті зайнялася пожежа.

Згодом Олександр Ганжа повідомив, що російський удар припав на торгівельно-розважальний центр. На оприлюднених ОВА фото видно частково знищений фасад ТРЦ «Новий Континент», розташований на узбережжі річки Дніпро у Соборному районі.

Внаслідок атаки у ТРЦ зайнялася сильна пожежа.

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За даними Олександра Ганжі, внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Поранень зазнали 59-річний чоловік та 50-річна жінка, їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Доповнено о 21:20. Кількість поранених внаслідок атаки зросла до чотирьох людей.