Парламент зупинив пленарну роботу на тлі проблем із голосуванням за міжнародні зобов’язання та фінансової кризи

Верховна Рада України пішла на велику перерву пленарних засідань з 17 вересня до 13 жовтня. Про це повідомив народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк в суботу, 19 вересня.

«Рада знову пішла на велику перерву пленарних засідань. Майже на місяць, а саме на 26 днів з 17 вересня до 13 жовтня», – написав Железняк.

Він зауважив, що парламент зупинив пленарну роботу на тлі проблем із голосуванням за міжнародні зобов’язання та фінансової кризи. За словами Железняка, через останню вже відтермінували видатки на капітальні видатки, зокрема будівництво й ремонти інфраструктурних об’єктів – лікарень, шкіл та укриттів.

Нагадаємо, пленарне засідання Верховної Ради 18 вересня скасували без попередження, оскільки частина «слуг» та урядовців поїхали до Буковеля на Карпатський саміт. «Українська правда» повідомляла, що рішення про перенесення години запитань до уряду на наступний пленарний тиждень ухвалили на засіданні погоджувальної ради вранці 18 вересня під головуванням першого заступника голови ВР Олександра Корнієнка.

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Як повідомляв ZAXID.NET, 18 вересня на Прикарпатті стартував триденний саміт «Карпатська інтеграційна ініціатива» за участі представників державних інституцій та бізнесу з України, Словаччини, Польщі, Угорщини, Румунії, Чехії, Австрії та Сербії. Спікерами саміту з української сторони обрали прем’єр-міністра Сергія Корецького та голову ВРУ Руслана Стефанчука.