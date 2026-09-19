Гарбуз на зиму на смак як манго. Рецепт дня
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Гарбуз, який на смак нагадує манго, – цікава заготівля на зиму, яка здивує навіть тих, хто не надто любить цей популярний осінній продукт. Завдяки апельсинам і лимону він набуває яскравого цитрусового аромату та приємного кисло-солодкого смаку. Рецепт від «Пляшки».
Інгредієнти
|Гарбуз
|2 кг
|Апельсини
|2 шт.
|Лимон
|1/2 шт.
|Цукор
|400 г
|Лимонна кислота
|5 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Очистьте гарбуз від шкірки та насіння. Наріжте м’якоть середніми кубиками й перекладіть у велику миску.
Крок 2
Помийте апельсини. Один очистьте від шкірки та наріжте кубиками. Другий наріжте разом зі шкіркою, попередньо добре вимивши його.
Крок 3
Помийте половину лимона та наріжте невеликими шматочками разом зі шкіркою. Додайте його до гарбуза й апельсинів.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Всипте цукор і лимонну кислоту. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
Крок 5
Залиште суміш приблизно на 3 години, щоб гарбуз пустив сік. За цей час кілька разів перемішайте продукти, щоб цукор рівномірно розчинився.
Крок 6
Підготуйте чисті банки. Розкладіть у них гарбуз, апельсини та лимон, а потім рівномірно розлийте сік, який утворився під час настоювання.
Крок 7
Накрийте банки чистими кришками, не закручуючи їх остаточно.
Крок 8
Застеліть дно великої каструлі рушником і поставте банки. Налийте теплу воду так, щоб вона доходила приблизно до плічок банок.
Крок 9
Поставте каструлю на вогонь і після закипання води стерилізуйте банки 30 хвилин.
Крок 10
Обережно дістаньте банки з каструлі та герметично закрутіть кришками. Переверніть їх догори дном, накрийте рушником або ковдрою та залиште до повного охолодження.
Крок 11
Перенесіть готову заготівлю у прохолодне темне місце для зберігання.