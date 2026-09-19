Гарбуз, який на смак нагадує манго, – цікава заготівля на зиму, яка здивує навіть тих, хто не надто любить цей популярний осінній продукт. Завдяки апельсинам і лимону він набуває яскравого цитрусового аромату та приємного кисло-солодкого смаку. Рецепт від «Пляшки».

Інгредієнти

Гарбуз 2 кг Апельсини 2 шт. Лимон 1/2 шт. Цукор 400 г Лимонна кислота 5 г

Спосіб приготування:

Крок 1 Очистьте гарбуз від шкірки та насіння. Наріжте м’якоть середніми кубиками й перекладіть у велику миску.

Крок 2 Помийте апельсини. Один очистьте від шкірки та наріжте кубиками. Другий наріжте разом зі шкіркою, попередньо добре вимивши його.

Крок 3 Помийте половину лимона та наріжте невеликими шматочками разом зі шкіркою. Додайте його до гарбуза й апельсинів. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Всипте цукор і лимонну кислоту. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

Крок 5 Залиште суміш приблизно на 3 години, щоб гарбуз пустив сік. За цей час кілька разів перемішайте продукти, щоб цукор рівномірно розчинився.

Крок 6 Підготуйте чисті банки. Розкладіть у них гарбуз, апельсини та лимон, а потім рівномірно розлийте сік, який утворився під час настоювання.

Крок 7 Накрийте банки чистими кришками, не закручуючи їх остаточно.