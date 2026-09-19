Недостатньо просто купити чи самостійно висушити фрукти – також важливо правильно їх зберігати

Сухофрукти зручно мати вдома як перекус або використовувати для приготування різних страв. Однак недостатньо просто купити чи самостійно висушити плоди, також важливо правильно їх зберігати. Pixel Inform розповідає, як правильно зберігати сухофрукти вдома.

У чому тримати сухофрукти?

Якщо ви плануєте використати сухофрукти протягом найближчих місяців, для зберігання підійдуть щільні паперові пакети.

Коли ж потрібно зберегти сухофрукти на довший період, краще використовувати скляні банки з кришками. Саме така тара підходить для тривалого зберігання.

При цьому надто великі місткості не варто брати: якщо на одному з плодів раптом утворюється пліснява, вона перекинеться і на інші фрукти, тому всю банку доведеться викинути. Краще розподілити запаси між кількома банками, щоб не втратити всі фрукти одразу.

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