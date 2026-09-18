Не викидайте зелені помідори: 3 прості рецепти закусок і консервації
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Після перших холодів на городі часто залишаються помідори, які не встигли дозріти. Викидати такі плоди не обов’язково: із них можна приготувати хрустку закуску, ароматний салат або консервацію на зиму. ТСН розповідає про 3 прості рецепти, які варто спробувати.
Мариновані зелені помідори з часником
Інгредієнти
|Помідори
|1,5–2 кг
|Часник
|5–6 зубчиків
|Кріп
|1–2 парасольки
|Чорний перець
|5–6 горошин
|Запашний перець
|2–3 горошини
|Лавровий лист
|2 шт.
|Вода
|1 л
|Сіль
|2 ст. л
|Цукор
|3 ст. л
|Оцет 9%
|100 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Помідори потрібно добре промити та видалити плодоніжки. Великі плоди можна розрізати навпіл або на четвертинки, а невеликі – залишити цілими.
Крок 2
На дно стерилізованої банки слід викласти кріп, часник, лавровий лист і перець. Потім щільно заповнити банку помідорами.
Крок 3
Для маринаду воду потрібно довести до кипіння, додати сіль і цукор. Після повного розчинення кристалів влити оцет.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Гарячим маринадом слід залити овочі до самого верху банки, накрити стерильною кришкою та залишити приблизно на 10 хвилин. Потім рідину злити назад у каструлю, ще раз довести до кипіння та повторно залити помідори.
Крок 5
Банку герметично закрутити, перевернути догори дном і залишити під теплою ковдрою до повного охолодження.
Зелені помідори по-корейськи
Інгредієнти
|Помідори
|1 кг
|Велика морква
|1 шт.
|Солодкий перець
|1 шт.
|Часник
|4–5 зубчиків
|Петрушка
|пучок
|Цукор
|2 ст. л
|Сіль
|1 ч. л
|Олія
|50 мл
|Оцет 9%
|50 мл
|Мелений коріандр
|0,5 ч. л
|Гострий перець
|до смаку
Спосіб приготування:
Крок 1
Помідори потрібно нарізати тонкими часточками. Моркву натерти на спеціальній тертці або нарізати тонкою соломкою. Солодкий перець також нарізати соломкою.
Крок 2
Часник слід подрібнити, зелень – дрібно нарізати. У великій мисці змішати всі овочі, додати сіль, цукор, коріандр і гострий перець.
Крок 3
Окремо трохи підігріти олію, але не доводити її до кипіння. Влити жир до овочів, додати оцет і ретельно перемішати.
Крок 4
Закуску потрібно накрити та поставити в холодильник щонайменше на кілька годин або на ніч. Так овочі добре просочаться маринадом.
Салат із зелених помідорів на зиму
Інгредієнти
|Помідори
|1 кг
|Ріпчаста цибуля
|500 г
|Морква
|500 г
|Солодкий перець
|500 г
|Олія
|100 мл
|Цукор
|2 ст. л
|Сіль
|1 ст. л
|Оцет 9%
|80—100 мл
|Чорний перець
|5—6 горошин
|Лавровий листок
|2 шт
Спосіб приготування:
Крок 1
Помідори потрібно нарізати невеликими шматочками. Цибулю почистити та нарізати півкільцями, моркву натерти на великій тертці. Перець нарізати соломкою.
Крок 2
Усі овочі скласти у велику каструлю. Додати сіль, цукор, олію, перець і лавровий лист. Перемішати та залишити приблизно на 30–40 хвилин, щоб овочі пустили сік.
Крок 3
Каструлю поставити на середній вогонь. Після закипання тушкувати салат близько 20–25 хвилин, періодично перемішуючи.
Крок 4
Наприкінці додати оцет і прогріти суміш ще кілька хвилин. Гарячий салат слід розкласти в попередньо стерилізовані банки та закрутити кришками. Банки перевернути й накрити ковдрою до повного охолодження. Зберігати заготівлю потрібно в прохолодному темному місці.