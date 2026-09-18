Після перших холодів на городі часто залишаються помідори, які не встигли дозріти. Викидати такі плоди не обов’язково: із них можна приготувати хрустку закуску, ароматний салат або консервацію на зиму. ТСН розповідає про 3 прості рецепти, які варто спробувати.

Мариновані зелені помідори з часником

Інгредієнти Помідори 1,5–2 кг Часник 5–6 зубчиків Кріп 1–2 парасольки Чорний перець 5–6 горошин Запашний перець 2–3 горошини Лавровий лист 2 шт. Вода 1 л Сіль 2 ст. л Цукор 3 ст. л Оцет 9% 100 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Помідори потрібно добре промити та видалити плодоніжки. Великі плоди можна розрізати навпіл або на четвертинки, а невеликі – залишити цілими.

Крок 2 На дно стерилізованої банки слід викласти кріп, часник, лавровий лист і перець. Потім щільно заповнити банку помідорами.

Крок 3 Для маринаду воду потрібно довести до кипіння, додати сіль і цукор. Після повного розчинення кристалів влити оцет. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Гарячим маринадом слід залити овочі до самого верху банки, накрити стерильною кришкою та залишити приблизно на 10 хвилин. Потім рідину злити назад у каструлю, ще раз довести до кипіння та повторно залити помідори.