Помідори по-вірменськи виходять соковитими, ароматними та з легкою гостринкою. Особливого смаку їм надає заправка з болгарського перцю, чилі, часнику та свіжої зелені. Така заготівля чудово доповнить зимовий стіл і стане смачним доповненням до м’ясних та овочевих страв. Із зазначеної кількості продуктів можна приготувати 3 літрові банки. Рецепт Лілії Цвіт.

Інгредієнти

Томати 2 кг Перець болгарський червоний 300 г Перець чилі 1 шт. Часник 5 зубків Базилік 40 г Листя селери 40 г Соняшникова олія 60 мл Вода 1,5 л Сіль 30 г Цукор 100 г Оцет 9% 50 мл

Спосіб приготування:

Крок 1 Приготуйте заправку. Помийте болгарський перець і перець чилі, видаліть насіння та наріжте шматочками. Якщо не хочете надто гострої закуски, видаліть насіння з перцю чилі. Перекладіть перець у чашу блендера.

Крок 2 Додайте очищений часник, базилік і листя селери. Подрібніть усе до однорідної пасти. Влийте соняшникову олію та добре перемішайте.

Крок 3 Підготуйте помідори. Помийте томати та розріжте кожен навпіл. Заздалегідь помийте й простерилізуйте банки та кришки. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Розкладіть овочі по банках. На дно кожної банки покладіть по 2 столові ложки заправки. Щільно викладіть половинки помідорів, а зверху додайте ще по 2 столові ложки заправки.

Крок 5 Приготуйте маринад. Налийте воду в каструлю, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння, потім влийте оцет і перемішайте.

Крок 6 Залийте банки гарячим маринадом до самого верху. Застеліть дно великої каструлі рушником, поставте банки та накрийте їх кришками.

Крок 7 Налийте в каструлю гарячу воду до плечиків банок. Доведіть воду до кипіння та стерилізуйте банки протягом 10 хвилин.