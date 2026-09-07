Помідори по-вірменськи за рецептом Лілії Цвіт
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Помідори по-вірменськи виходять соковитими, ароматними та з легкою гостринкою. Особливого смаку їм надає заправка з болгарського перцю, чилі, часнику та свіжої зелені. Така заготівля чудово доповнить зимовий стіл і стане смачним доповненням до м’ясних та овочевих страв. Із зазначеної кількості продуктів можна приготувати 3 літрові банки. Рецепт Лілії Цвіт.
Інгредієнти
|Томати
|2 кг
|Перець болгарський червоний
|300 г
|Перець чилі
|1 шт.
|Часник
|5 зубків
|Базилік
|40 г
|Листя селери
|40 г
|Соняшникова олія
|60 мл
|Вода
|1,5 л
|Сіль
|30 г
|Цукор
|100 г
|Оцет 9%
|50 мл
Спосіб приготування:
Крок 1
Приготуйте заправку. Помийте болгарський перець і перець чилі, видаліть насіння та наріжте шматочками. Якщо не хочете надто гострої закуски, видаліть насіння з перцю чилі. Перекладіть перець у чашу блендера.
Крок 2
Додайте очищений часник, базилік і листя селери. Подрібніть усе до однорідної пасти. Влийте соняшникову олію та добре перемішайте.
Крок 3
Підготуйте помідори. Помийте томати та розріжте кожен навпіл. Заздалегідь помийте й простерилізуйте банки та кришки.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Розкладіть овочі по банках. На дно кожної банки покладіть по 2 столові ложки заправки. Щільно викладіть половинки помідорів, а зверху додайте ще по 2 столові ложки заправки.
Крок 5
Приготуйте маринад. Налийте воду в каструлю, додайте сіль і цукор. Доведіть до кипіння, потім влийте оцет і перемішайте.
Крок 6
Залийте банки гарячим маринадом до самого верху. Застеліть дно великої каструлі рушником, поставте банки та накрийте їх кришками.
Крок 7
Налийте в каструлю гарячу воду до плечиків банок. Доведіть воду до кипіння та стерилізуйте банки протягом 10 хвилин.
Крок 8
Обережно дістаньте банки та герметично закрутіть кришками. Переверніть їх догори дном, укутайте та залиште до повного охолодження.