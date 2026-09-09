Салат з рисом та овочами на зиму – це ситна й універсальна заготівля, яку можна подавати як самостійну страву або гарнір. Поєднання рису, соковитих помідорів, солодкого перцю та моркви робить салат ароматним і насиченим. Заготівлю можна їсти холодною або підігрівати перед подачею. Також такий салат можна використовувати як основу для швидкого овочевого супу. Рецепт «Коліжанки».

Інгредієнти

Помідори 500 г Цибуля 150 г Солодкий перець 150 г Морква 150 г Часник 4 зубчики Рис ¼ склянки Цукор 1 столова ложка Сіль 1 чайна ложка без гірки Рослинна олія ¼ склянки Оцет 9% 2 столові ложки

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте всі овочі, рис та спеції. Очистьте овочі й добре промийте їх під проточною водою.

Крок 2 Наріжте помідори великими шматочками та подрібніть їх блендером або кухонним комбайном до однорідного пюре.

Крок 3 Перелийте томатне пюре в глибоку каструлю, поставте на невеликий вогонь і доведіть до кипіння. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Натріть моркву на великій тертці, а очищену цибулю наріжте тонкими чвертькільцями. Додайте овочі до киплячого томатного пюре, перемішайте та тушкуйте 10 хвилин.

Крок 5 Очистьте солодкий перець від насіння та наріжте тонкими смужками. Додайте його до овочів, всипте сіль і цукор, влийте рослинну олію. Перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте ще 10–12 хвилин на невеликому вогні.

Крок 6 Ретельно промийте рис і додайте його до овочів разом із подрібненим часником. Перемішайте та тушкуйте приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи.

Крок 7 За 2–3 хвилини до завершення приготування влийте оцет і перемішайте. Спробуйте салат та за потреби відкоригуйте смак. Вимкніть вогонь.