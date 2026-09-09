Салат з рисом та овочами на зиму. Рецепт дня
Салат з рисом та овочами на зиму – це ситна й універсальна заготівля, яку можна подавати як самостійну страву або гарнір. Поєднання рису, соковитих помідорів, солодкого перцю та моркви робить салат ароматним і насиченим. Заготівлю можна їсти холодною або підігрівати перед подачею. Також такий салат можна використовувати як основу для швидкого овочевого супу. Рецепт «Коліжанки».
Інгредієнти
|Помідори
|500 г
|Цибуля
|150 г
|Солодкий перець
|150 г
|Морква
|150 г
|Часник
|4 зубчики
|Рис
|¼ склянки
|Цукор
|1 столова ложка
|Сіль
|1 чайна ложка без гірки
|Рослинна олія
|¼ склянки
|Оцет 9%
|2 столові ложки
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте всі овочі, рис та спеції. Очистьте овочі й добре промийте їх під проточною водою.
Крок 2
Наріжте помідори великими шматочками та подрібніть їх блендером або кухонним комбайном до однорідного пюре.
Крок 3
Перелийте томатне пюре в глибоку каструлю, поставте на невеликий вогонь і доведіть до кипіння.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Натріть моркву на великій тертці, а очищену цибулю наріжте тонкими чвертькільцями. Додайте овочі до киплячого томатного пюре, перемішайте та тушкуйте 10 хвилин.
Крок 5
Очистьте солодкий перець від насіння та наріжте тонкими смужками. Додайте його до овочів, всипте сіль і цукор, влийте рослинну олію. Перемішайте, накрийте кришкою та тушкуйте ще 10–12 хвилин на невеликому вогні.
Крок 6
Ретельно промийте рис і додайте його до овочів разом із подрібненим часником. Перемішайте та тушкуйте приблизно 40 хвилин, періодично помішуючи.
Крок 7
За 2–3 хвилини до завершення приготування влийте оцет і перемішайте. Спробуйте салат та за потреби відкоригуйте смак. Вимкніть вогонь.
Крок 8
Розкладіть гарячий салат у стерильні літрові або дві півлітрові банки. Герметично закрийте їх стерильними кришками. Переверніть банки догори дном, накрийте ковдрою або рушником і залиште до повного охолодження. Потім перенесіть заготівлю у прохолодне темне місце для зберігання.