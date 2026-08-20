Крок 1 Вимийте та простерилізуйте банку з кришкою. Заздалегідь закип’ятіть воду й повністю охолодіть її. Промийте всі овочі, зелень і лимон та обсушіть.

Крок 2 Тонко нашаткуйте капусту, натріть моркву на великій тертці, дрібно наріжте часник і перець чилі. Подрібніть петрушку. З’єднайте всі овочі у великій мисці, додайте сіль і цукор та добре перемішайте руками, трохи стискаючи капусту.

Крок 3 Підготуйте болгарські перці: зробіть невеликий надріз або зріжте верхівки, видаліть насіння та перегородки. Наповніть перці капустяно-морквяною сумішшю, але не утрамбовуйте начинку надто щільно. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Викладіть на дно банки частину лаврового листя, чорного перцю горошком, скибочку лимона та нут. Складіть фаршировані перці в банку, додаючи між ними решту спецій і скибочок лимона.

Крок 5 Влийте виноградний оцет і долийте холодну кип’ячену воду до самого верху банки. Закрийте кришкою та кілька разів обережно нахиліть банку, щоб маринад рівномірно розподілився.