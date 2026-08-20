Соковита закуска на зиму: мариновані перці, фаршировані капустою та морквою
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Мариновані перці, фаршировані капустою та морквою, стануть яскравою закускою на зиму. Овочі залишаються свіжими, соковитими та добре просочуються ароматним маринадом. Начинку доповнюють часник, зелень і гострий перець, які роблять смак насиченішим. Рецепт Gunay_kitchen.
Інгредієнти
|Капуста білоголова
|1 шт.
|Морква
|2 шт.
|Часник
|5 зубчиків
|Перець чилі
|2 шт.
|Петрушка
|1 пучок
|Сіль
|3 ст. л.
|Цукор
|2 ст. л.
|Червоний болгарський перець
|2 кг
|Нут
|1 ч. л.
|Лавровий лист
|2 шт.
|Виноградний оцет
|150 мл
|Холодна кип’ячена вода
|за смаком
|Чорний перець горошком
|10 шт.
|Лимон
|3 скибочки
Спосіб приготування:
Крок 1
Вимийте та простерилізуйте банку з кришкою. Заздалегідь закип’ятіть воду й повністю охолодіть її. Промийте всі овочі, зелень і лимон та обсушіть.
Крок 2
Тонко нашаткуйте капусту, натріть моркву на великій тертці, дрібно наріжте часник і перець чилі. Подрібніть петрушку. З’єднайте всі овочі у великій мисці, додайте сіль і цукор та добре перемішайте руками, трохи стискаючи капусту.
Крок 3
Підготуйте болгарські перці: зробіть невеликий надріз або зріжте верхівки, видаліть насіння та перегородки. Наповніть перці капустяно-морквяною сумішшю, але не утрамбовуйте начинку надто щільно.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Викладіть на дно банки частину лаврового листя, чорного перцю горошком, скибочку лимона та нут. Складіть фаршировані перці в банку, додаючи між ними решту спецій і скибочок лимона.
Крок 5
Влийте виноградний оцет і долийте холодну кип’ячену воду до самого верху банки. Закрийте кришкою та кілька разів обережно нахиліть банку, щоб маринад рівномірно розподілився.
Крок 6
Перенесіть заготівлю на зберігання у прохолодне місце. Перед подачею добре охолодіть перці.