«Голі» томати – це соковита закуска з помідорів без шкірки, яка швидко просочується ароматним маринадом. Завдяки простому способу приготування скуштувати їх можна вже через 12 годин. Найкраще для рецепта обирайте невеликі стиглі помідори з щільним м'якушем, які не втратять форму після очищення. Рецепт Ксенії Семенової-Нікітіної.

Інгредієнти

Томати 1,2 кг Часник 2 головки Зелень 30 г Вода 1 л Цукор 3 ст. л. Сіль 2 ст. л. Оцет 9% 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Помийте помідори та зробіть на кожному неглибокий хрестоподібний надріз з боку, протилежного плодоніжці. Залийте їх окропом на 40–60 секунд, після чого швидко перекладіть у холодну воду. Зніміть шкірку руками, починаючи з місця надрізу.

Крок 2 Помийте та добре обсушіть зелень, після чого дрібно її наріжте. Почистьте часник і пропустіть зубчики через прес або подрібніть ножем.

Крок 3 Налийте велику миску або іншу посудину 1 л води кімнатної температури. Додайте сіль і цукор, добре перемішайте до повного розчинення. Влийте оцет і ще раз перемішайте, не нагріваючи маринад. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Візьміть чисту трилітрову банку або скляну чи емальовану посудину. Викладайте помідори, часник і зелень шарами, чергуючи їх до повного заповнення.