«Голі» томати: швидкий рецепт маринованих помідорів
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«Голі» томати – це соковита закуска з помідорів без шкірки, яка швидко просочується ароматним маринадом. Завдяки простому способу приготування скуштувати їх можна вже через 12 годин. Найкраще для рецепта обирайте невеликі стиглі помідори з щільним м'якушем, які не втратять форму після очищення. Рецепт Ксенії Семенової-Нікітіної.
Інгредієнти
|Томати
|1,2 кг
|Часник
|2 головки
|Зелень
|30 г
|Вода
|1 л
|Цукор
|3 ст. л.
|Сіль
|2 ст. л.
|Оцет 9%
|3 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте помідори та зробіть на кожному неглибокий хрестоподібний надріз з боку, протилежного плодоніжці. Залийте їх окропом на 40–60 секунд, після чого швидко перекладіть у холодну воду. Зніміть шкірку руками, починаючи з місця надрізу.
Крок 2
Помийте та добре обсушіть зелень, після чого дрібно її наріжте. Почистьте часник і пропустіть зубчики через прес або подрібніть ножем.
Крок 3
Налийте велику миску або іншу посудину 1 л води кімнатної температури. Додайте сіль і цукор, добре перемішайте до повного розчинення. Влийте оцет і ще раз перемішайте, не нагріваючи маринад.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Візьміть чисту трилітрову банку або скляну чи емальовану посудину. Викладайте помідори, часник і зелень шарами, чергуючи їх до повного заповнення.
Крок 5
Залийте овочі холодним маринадом так, щоб він повністю їх покрив. Накрийте посудину кришкою та поставте в холодильник на 12–24 години. Подавайте охолоджені «голі» томати до м’яса, картоплі, плову або інших улюблених страв.