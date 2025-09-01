Мариновані помідори половинками. Рецепт дня0
Мариновані помідори половинками – зручний варіант заготівлі, так вони швидше просолюються. Такий спосіб підходить для стиглих або трохи переспілих плодів. Рецепт Сookorama.net.
Інгредієнти:
- перець духмяний горошок – 5 шт.;
- перець чорний горошок – 3 шт.;
- гвоздика – 1 шт.;
- лавровий листок малий – 1 шт.;
- часник зубець – 1 шт.;
- парасолька кропу – за смаком;
- зелень петрушки – за смаком;
- сіль кам’яна – 0,5 ч. ложки;
- цукор – 0,5 ст. ложки;
- оцет – 0,5 ч. ложки;
- вода кип’ячена холодна – для заливки.
Спосіб приготування:
У кожну стерилізовану банку об’ємом 0,5 л покладіть на дно парасольку кропу, одну-дві гілочки петрушки, порізаний зубчик часнику, лавровий листок, гвоздику, по 5 горошин духмяного та 3 горошини чорного перцю.
Помиті помідори розріжте навпіл і викладіть у банки зрізом донизу.
Додайте в кожну банку по 0,5 чайної ложки солі і 0,5 столової ложки цукру, залийте холодною кип’яченою водою.
Стерилізуйте банки 10-15 хвилин, потім додайте по 0,5 чайної ложки оцту і закрутіть кришками.
Переверніть банки догори дном і вкутайте до повного охолодження.