Мариновані помідори половинками – зручний варіант заготівлі, так вони швидше просолюються. Такий спосіб підходить для стиглих або трохи переспілих плодів. Рецепт Сookorama.net.

Інгредієнти:

перець духмяний горошок – 5 шт.;

перець чорний горошок – 3 шт.;

гвоздика – 1 шт.;

лавровий листок малий – 1 шт.;

часник зубець – 1 шт.;

парасолька кропу – за смаком;

зелень петрушки – за смаком;

сіль кам’яна – 0,5 ч. ложки;

цукор – 0,5 ст. ложки;

оцет – 0,5 ч. ложки;

вода кип’ячена холодна – для заливки.

Спосіб приготування:

У кожну стерилізовану банку об’ємом 0,5 л покладіть на дно парасольку кропу, одну-дві гілочки петрушки, порізаний зубчик часнику, лавровий листок, гвоздику, по 5 горошин духмяного та 3 горошини чорного перцю.

Помиті помідори розріжте навпіл і викладіть у банки зрізом донизу.

Додайте в кожну банку по 0,5 чайної ложки солі і 0,5 столової ложки цукру, залийте холодною кип’яченою водою.

Стерилізуйте банки 10-15 хвилин, потім додайте по 0,5 чайної ложки оцту і закрутіть кришками.

Переверніть банки догори дном і вкутайте до повного охолодження.