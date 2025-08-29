Аджика з буряком. Рецепт дня0
Цей незвичайний рецепт аджики точно вас здивує: до традиційних інгредієнтів додається буряк, який надає соусу насиченого кольору і приємної солодкуватої нотки. Така аджика добре смакує з м’ясом, її можна додавати до перших страв, овочевих рагу або навіть просто намазувати на хліб. Усі овочі подрібнюються і варяться до готовності – готується просто, зберігається довго, смакує чудово. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти:
- 600 г;
- 800 г;
- 500 г;
- 3 шт.;
- 1 шт.;
- 50 мл;
- 50 мл;
- 25 г;
- 50 г.
Спосіб приготування:
Буряк потрібно почистити й нарізати середніми кубиками, а потім подрібнити у блендері або перекрутити через м’ясорубку. Отримане пюре перекладіть у каструлю і поставте на повільний вогонь, періодично помішуючи.
Тим часом приготуйте інші овочі: болгарський і гострий перець, а також часник помийте, почистіть і подрібніть у блендері або м’ясорубці. Помідори помийте, видаліть плодоніжки, розріжте на чотири частини й теж подрібніть.
Усі овочі додайте до бурякового пюре, додайте сіль і ставте на сильний вогонь. Суміш доведіть до кипіння й варіть, постійно помішуючи, протягом 40-45 хвилин. Наприкінці додайте оцет і олію, після чого варіть ще 15 хвилин і знімайте з вогню.
Готову гарячу аджику розлийте у заздалегідь стерилізовані півлітрові банки (їх потрібно приблизно чотири), щільно закрийте кришками й загорніть у ковдру до повного охолодження.