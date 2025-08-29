Цей незвичайний рецепт аджики точно вас здивує: до традиційних інгредієнтів додається буряк, який надає соусу насиченого кольору і приємної солодкуватої нотки. Така аджика добре смакує з м’ясом, її можна додавати до перших страв, овочевих рагу або навіть просто намазувати на хліб. Усі овочі подрібнюються і варяться до готовності – готується просто, зберігається довго, смакує чудово. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

буряк – 600 г;

600 г; томати – 800 г;

800 г; перець болгарський червоний – 500 г;

500 г; червоний перець чилі – 3 шт.;

3 шт.; часник, головка – 1 шт.;

1 шт.; оцет 9% – 50 мл;

50 мл; олія – 50 мл;

50 мл; сіль – 25 г;

25 г; цукор – 50 г.

Спосіб приготування:

Буряк потрібно почистити й нарізати середніми кубиками, а потім подрібнити у блендері або перекрутити через м’ясорубку. Отримане пюре перекладіть у каструлю і поставте на повільний вогонь, періодично помішуючи.

Тим часом приготуйте інші овочі: болгарський і гострий перець, а також часник помийте, почистіть і подрібніть у блендері або м’ясорубці. Помідори помийте, видаліть плодоніжки, розріжте на чотири частини й теж подрібніть.

Усі овочі додайте до бурякового пюре, додайте сіль і ставте на сильний вогонь. Суміш доведіть до кипіння й варіть, постійно помішуючи, протягом 40-45 хвилин. Наприкінці додайте оцет і олію, після чого варіть ще 15 хвилин і знімайте з вогню.

Готову гарячу аджику розлийте у заздалегідь стерилізовані півлітрові банки (їх потрібно приблизно чотири), щільно закрийте кришками й загорніть у ковдру до повного охолодження.