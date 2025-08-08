Аджика – це гостра пастоподібна приправа, що походить із кавказької кухні. Її історія почалася зі звичайної суміші солі та перцю, яку пастухи перетворили на ароматну приправу з прянощами. Класичний рецепт аджики не містить помідорів, яблук чи моркви, – лише перець, часник, сіль і трави. Рецепт від УНІАН.

Інгредієнти:

гострий стручковий перець – 5 кг;

часник – ½ кг;

мелений коріандр – 1 стакан;

сіль – 1 кг.

Спосіб приготування:

Добре вимийте перець, розкладіть його на рушник і залиште в затіненому місці підсохнути протягом трьох днів.

Перед приготуванням змастіть руки олією й обов’язково надіньте щільні гумові або поліетиленові рукавички, це захистить шкіру від агресивної дії гострого перцю.

Перець розріжте навпіл, видаліть насіння та внутрішні перегородки.

Очистьте часник. Пропустіть перець і часник через м’ясорубку, додайте мелені зерна коріандру й перекрутіть масу ще двічі.

Після цього змішайте з сіллю до однорідної консистенції. Готову приправу розкладіть у невеликі стерильні баночки.

На смак і текстуру аджики впливає не лише спосіб подрібнення, а й обраний сорт перцю та поєднання спецій.