Весна – час експериментів не лише в саду, а й на кухні. Якщо свіжі огірки чи помідори вже не дивують, спробуйте створити щось дійсно оригінальне – аджику з кульбаб. Ця пікантна паста поєднує легку гіркоту, солодкість і гостроту, а ще виглядає яскраво й сонячно у баночці. Ідеально смакує з м’ясом, овочами або просто на хліб.

Інгредієнти:

квіти кульбаби (жовті пелюстки, без зеленої частини) – 300 г;

перець чилі – 1 шт.;

цукор – 2 ч. л.;

вода – 300 мл;

оцет (9%) – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Насамперед збираємо кульбаби, коли вони повністю розкриті – найкраще в сонячний день, подалі від дороги. Відділяємо лише жовті пелюстки, намагаючись не брати зелену частину, адже вона дає гіркоту. Промиваємо пелюстки кілька разів у холодній воді, щоб прибрати пил та комах. Потім даємо воді стекти або обережно проціджуємо через сито, ділиться шеф-кухар Євген Клопотенко.

У каструлю висипаємо пелюстки кульбаб, додаємо порізаний перець чилі (можна залишити з насінням – буде гостріше), цукор та воду. Ставимо на середній вогонь і доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь і варимо суміш 10-15 хвилин, періодично помішуючи. Пелюстки мають трохи зм'якнути, а рідина – стати ароматною та насиченою.

Після варіння додаємо оцет, ще раз усе добре перемішуємо і знімаємо з вогню. Готову масу гарячою розкладаємо в стерилізовані баночки. Закриваємо кришками і залишаємо охолонути.