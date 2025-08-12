Якщо ви любите класичне лечо, не варто хвилюватися – лечо з баклажанами готується з тих самих основних інгредієнтів: помідорів, перцю і цибулі, але з додаванням баклажанів. Ця страва особливо смачна, якщо використовувати стиглі томати і ніжний блідо-зелений перець, які найкраще збирати наприкінці літа або на початку осені. Головне – обрати якісні продукти, а далі насолоджуватися смаком цієї ароматної заготовки. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти (на 8 порцій) :

баклажани – 2 кг;

2 кг; томати – 3 кг;

3 кг; перець червоний солодкий – 2 кг;

2 кг; цибуля жовта ріпчаста – 600 г;

600 г; зубки часнику – 60 г;

60 г; сіль кам'яна – 40 г;

40 г; цукор – 100 г;

100 г; перець чорний мелений – 10 г;

10 г; олія – 140 мл;

140 мл; зелень – 80 г;

80 г; оцет 9% – 60 мл.

Спосіб приготування:

Всі овочі та зелень ретельно промийте. Баклажани наріжте невеликими брусочками, посоліть, перемішайте і залиште на 10-15 хвилин, щоб позбутися гіркоти. Помідори пропустіть через м’ясорубку, перець почистіть від насіння і наріжте соломкою, а цибулю – тонкими півкільцями.

Промиті баклажани покладіть у каструлю, додайте томатне пюре, перець і цибулю, ретельно перемішайте. Масу доведіть до кипіння і тушкуйте на середньому вогні близько 40 хвилин. Потім додайте сіль, цукор, перець, олію та подрібнену цибулю, знову перемішайте і готуйте ще півгодини.

Наприкінці додайте через прес часник та оцет, прокип’ятіть суміш ще 5 хвилин. Поки лечо готується, підготуйте банки, помийте їх і простерилізуйте в духовці при 120°C протягом 15 хвилин, кришки прокип’ятіть. Гаряче лечо розлийте по банках, щільно закрийте, переверніть догори дном, укутайте і залиште остигати.