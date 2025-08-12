Класичне лечо з баклажанами, або «угорський рататуй»: закрутка на зиму0
Якщо ви любите класичне лечо, не варто хвилюватися – лечо з баклажанами готується з тих самих основних інгредієнтів: помідорів, перцю і цибулі, але з додаванням баклажанів. Ця страва особливо смачна, якщо використовувати стиглі томати і ніжний блідо-зелений перець, які найкраще збирати наприкінці літа або на початку осені. Головне – обрати якісні продукти, а далі насолоджуватися смаком цієї ароматної заготовки. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти :
- 2 кг;
- 3 кг;
- 2 кг;
- 600 г;
- 60 г;
- 40 г;
- 100 г;
- 10 г;
- 140 мл;
- 80 г;
- 60 мл.
Спосіб приготування:
Всі овочі та зелень ретельно промийте. Баклажани наріжте невеликими брусочками, посоліть, перемішайте і залиште на 10-15 хвилин, щоб позбутися гіркоти. Помідори пропустіть через м’ясорубку, перець почистіть від насіння і наріжте соломкою, а цибулю – тонкими півкільцями.
Промиті баклажани покладіть у каструлю, додайте томатне пюре, перець і цибулю, ретельно перемішайте. Масу доведіть до кипіння і тушкуйте на середньому вогні близько 40 хвилин. Потім додайте сіль, цукор, перець, олію та подрібнену цибулю, знову перемішайте і готуйте ще півгодини.
Наприкінці додайте через прес часник та оцет, прокип’ятіть суміш ще 5 хвилин. Поки лечо готується, підготуйте банки, помийте їх і простерилізуйте в духовці при 120°C протягом 15 хвилин, кришки прокип’ятіть. Гаряче лечо розлийте по банках, щільно закрийте, переверніть догори дном, укутайте і залиште остигати.