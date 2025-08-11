Важливо пам’ятати, що заморожувати їх у сирому вигляді не можна

Зимові заготівлі із баклажанів можуть порадувати смаком та текстурою, але лише за правильної підготовки. Важливо пам’ятати, що заморожувати їх у сирому вигляді не можна. The Lime розповідає, як правильно заморожувати баклажани.

Як заморожувати баклажани?

Цілі запечені баклажани

Баклажан промиваємо під проточною водою, витираємо насухо. Беремо виделку і протикаємо баклажан у різних місцях – це потрібно для того, щоб він не вибухнув в процесі запікання. Викладаємо баклажани на чисте деко, розігріваємо духовку на до 190-200°C і запікаємо їх до напівготовності – приблизно 20-30 хвилин. Потім чекаємо, поки вони охолонуть та прибираємо в спеціальні пакети, а потім кладемо в морозилку.

Баклажани, нарізані кружечками

Баклажани нарізаємо невеликими кружечками (5-8 мм), посипаємо сіллю, лишаємо на 30 хвилин, промиваємо та бланшуємо у киплячій воді 2 хвилини. Далі баклажани охолоджують під водою та сушать на рушнику, щоб увібралась зайва волога.

Висушені баклажани викладаємо на дошку, накриваємо харчовою плівкою та вкладаємо в один шар баклажани. Дошку потрібно поставити в морозильну камеру на рівну поверхню на 4 години, а потім перекласти баклажани в контейнери або пакети та повернути в морозилку. Зберігати їх можна приблизно пів року.

Смажені баклажани

Для цього способу потрібно обсмажити баклажани з кожного боку по 5 хвилин. Після цього баклажани потрібно перекласти на паперовий рушник, щоб увібрався зайвий жир. Дошку застилаємо пакетом або плівкою, викладаємо смажені баклажани в один шар та залишаємо в морозилці на 3-4 години. Потім ми їх виймаємо і перекладаємо в пакети, щоб знову покласти в морозилку.

Баклажани, порізані кубиком

Баклажани промиваємо, за бажанням – очищаємо від шкірки. Потім нарізаємо середнім кубиком. У літрі води розчиняємо столову ложку солі. Опускаємо в нього нарізані овочі приблизно на годину.

Після того як баклажани постояли в солоній воді, промиваємо їх під струменем холодної. Викладаємо в каструлю, заливаємо знову водою, додаємо сіль та 1 столову ложку лимонного соку. Доводимо до кипіння, а потім тушкуємо на слабкому вогні близько 2-3 хвилини. Баклажани виймаємо за допомогою шумівки та промиваємо крижаною водою. Після цього їх можна викласти в пакети або контейнери та поставити в морозилку.