Найкращий спосіб заморозити гриби – спочатку їх приготувати, щоб зберегти їхній смак і текстуру

Гриби мають відносно короткий термін зберігання, а їхня ціна може бути високою. Але ви можете продовжити їхню свіжість, правильно заморозивши. Shuba розповідає, як правильно заморожувати гриби, щоб вони зберігалися до дев’яти місяців.

Як підготувати гриби до заморожування

Найкращий спосіб заморозити гриби – спочатку їх приготувати, щоб зберегти їхній смак і текстуру. Почніть з нарізки грибів однаковими за розміром шматочками, щоб вони рівномірно приготувалися та замерзли.

Існує два варіанти приготування: пасерувати або відварити на пару.

Як обсмажити гриби перед заморожуванням

Додайте в сковорідку невелику кількість олії та розігрійте на середньому вогні (гриби виділятимуть вологу, тому вам не знадобиться більше кількох крапель олії). Обсмажуйте гриби близько п’яти хвилин, поки вони не стануть м’якими. Зніміть сковорідку з вогню і дайте грибам повністю охолонути.

Як приготувати гриби на пару для заморожування

Якщо ви готуєте гриби на пару, спочатку вас потрібно замочити шматочки в мисці, додавши 1 чайну ложку лимонного соку та 2 склянки води, на 5-10 хвилин, щоб запобігти зміні кольору. Після цього покладіть їх у кошик для пароварки над киплячою водою на три-чотири хвилини. Вийміть кошик для пароварки, обмийте гриби холодною водою, а потім дайте їм нагрітися до кімнатної температури.

Як швидко заморозити варені гриби

Помістіть шматочки на деко, застелене пергаментним папером, і поставте в морозилку приблизно на годину, або поки шматочки не стануть твердими. За допомогою лопатки акуратно вийміть і покладіть їх у пакети для заморозки. Але майте на увазі, що в морозильній камері гриби злегка розширяться, тому дайте їм простору для дихання в пакетах. Заморожені варені гриби зберігаються в морозильній камері до дев’яти місяців.

Чи можна заморожувати гриби сирими

Оскільки гриби містять багато води, розморожені сирі гриби будуть м’якими та можуть мати неприємну консистенцію в стравах.

Якщо ви все-таки вирішите заморозити сирі гриби:

Наріжте гриби однаковими шматочками. Помістіть шматочки на деко та заморозьте. Складіть після замерзання в пакет.

Такі гриби треба використати протягом шести місяців.

Як розморозити заморожені гриби

Однією з найкращих частин приготування страв з заморожених грибів є те, що їх не потрібно розморожувати. Просто дістаньте їх із морозильної камери та додайте до свого рецепта.