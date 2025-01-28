Однією з поширених помилок є промивання печериць під сильним струменем води або використання друшляка

Печериці – це улюблений інгредієнт багатьох завдяки їхньому особливому смаку та універсальності. Вони чудово підходять для салатів, гарнірів, супів і навіть як начинка. Однак, щоб гриби розкрили свій аромат і смакові якості, важливо правильно підготувати їх до смаження. Pixelinform розповідає, як правильно мити печериці перед приготуванням.

Однією з поширених помилок є промивання печериць під сильним струменем води або використання друшляка. Це призводить до того, що гриби поглинають надмірну кількість вологи. У результаті під час смаження вони починають тушкуватися або навіть варитися, що псує їхню текстуру та смак. Готові печериці стають водянистими та менш ароматними.

Якщо печериці чисті, їх достатньо протерти вологою тканиною чи серветкою, щоб видалити поверхневий бруд. Але якщо на печерицях все ж таки є помітне забруднення, можна швидко промити їх під струменем води, але тримати гриби під водою довго не можна.

Після миття потрібно викласти печериці на паперові рушники, щоб вони увібрали зайву вологу. Це не дозволить воді потрапити у сковороду і зіпсувати процес смаження.