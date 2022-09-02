Збирати гриби краще в корзинку з берести або вербових прутів: у них гриби краще зберігаються

Сезон збирання грибів у розпалі, а отже, і небезпека отруєння ними зростає, адже від цього не застраховані навіть найбільш досвідчені грибники. Щоб уникнути неприємностей, важливо дотримуватися базових порад збору, про які ми сьогодні й розповімо.

1. Беріть у ліс з собою гострий ніж: ним ви будете зрізати гриби, щоб не пошкодити грибницю. За допомогою ножа легко можна переконатися, чи гриби не уражені личинками, та почистити його.

2. Вирушати по гриби рекомендують рано вранці. Оптимальний час для збирання грибів – 6-7 година ранку. Якщо напередодні пройшов легкий теплий дощ, і водночас світило сонце, то це вірна ознака того, що в лісі зараз багато грибів.

3. Збирайте лише ті гриби, які ви знаєте і в яких впевнені, що вони їстівні.

4. Ніколи не збирайте і не вживайте гриби, які у підстави ніжки мають внизу стовщення, оточене оболонкою (вольвою): це характерна риса отруйних грибів.

5. Не збирайте перезрілі, ослизлі, в’ялі, червиві гриби, зі слідами плісняви на капелюшку або ніжці. Вони, як правило, вже містять токсичні речовини і дуже часто є отруйними.

6. Не збирайте гриби, навіть їстівні, у міських парках, скверах, дворах, а також уздовж автомобільних доріг та поблизу залізниці, біля полів, оброблених пестицидами, та сміттєзвалищ. Гриби накопичують отруйні речовини і стають непридатними для їжі.

7. Сирі гриби пробувати на смак суворо заборонено.

8. Збирати гриби краще в корзинку з берести або вербових прутів: у них гриби краще зберігаються. Целофанові та паперові пакети для цього непридатні: гриби швидко зіпріють через погану циркуляцію повітря.

9. Принесені додому гриби потрібно в той же день розібрати по окремих видах і знову ретельно переглянути. Усі переспілі, в’ялі гриби та ті, з приводу яких ви вагаєтеся, чи дійсно вони їстівні, потрібно викинути.

10. Гриби потрібно почистити та піддати кулінарній (термічній) обробці в день збору або не пізніше наступного ранку. Нижню частину ніжки, забруднену землею, зрізують, а капелюшок гриба ретельно очищають від піску і сміття. У деяких грибів (маслюки і мокрухи) знімають з капелюшка плівку, покриту слизом. На сушку гриби теж треба ставити відразу після збору.

11. Пам’ятайте, що отруїтися можна і деякими їстівними грибами, якщо вони довго пролежали в теплі і встигли виділити токсичні речовини.

Також слід пам’ятати, що страви з грибів важкі для перетравлення. Їх не повинні вживати люди з хворобами шлунково-кишкового тракту, печінки чи з хронічними захворюваннями інших внутрішніх органів, малоленькі діти. Не можна вживати гриби вагітним та тим жінкам, що годують груддю.

За перших же симптомів отруєння (нудота, біль у шлунку) слід негайно звернутися до лікаря. Грибне отруєння небезпечне тим, що досить часто закінчується смертю, оскільки люди нехтують правилами безпеки.

За матеріалами Висоцького лісового господарства, Вінницької ОВА, «Скита»