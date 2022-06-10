Лісові гриби з «грядки» за смаком і ароматностю практично не відрізняються від грибів, зібраних в лісі

Якщо у вашому саду ростуть берези, ялини, сосни, дуби чи інші листяні або хвойні дерева, можна сміливо пробувати вирощувати гриби, адже вони не ростуть без коріння дерев. Грибниця обплітає коріння, утворюючи мікоризу – симбіотичне співжиття гриба та рослини.

Найбільш сприятливий вік дерев для вирощування під ними мікоризних лісових грибів – від 10 до 30 років. Якщо у вас на ділянці росте стара береза, вирощуйте підберезники, підосичники. Якщо хвойні дерева – віддайте перевагу ялиновому рижику або ялиновій формі білого гриба. Лисички ростуть і з хвойними, і з листяними деревами, модриновий маслюк, відповідно назві, – тільки з модринами. Існує три найбільш популярні та ефективні способи посадки лісових грибів, про які ми і розповімо.

Переваги самостійного вирощування грибів:

лісові гриби з «грядки» за смаком і ароматностю практично не відрізняються від грибів, зібраних в лісі;

вирощуючи гриби у себе в саду, ви можете бути впевненими в їхній чистоті та безпечності;

ви можете самостійно впливати на умови зростання грибів і не залежати від примх природи;

вирощені в саду гриби не будуть так пошкоджуватися шкідниками і комахами, як лісові;

менше часу на збирання, адже не потрібно їхати в ліс.

Оптимальний час для посадки грибів – період з травня по вересень. Висаджувати гриби в землю слід з настанням сутінків.

Грибна «розсада»

Найбільш простий спосіб розмноження грибів, найкраще таким способом сходять маслюки. Потрібно досить дрібно нарізати або пропустити через м’ясорубку дозрілі (старі) капелюшки грибів. Потім отриману субстанцію залити водою і настоювати добу. Тим часом під обраним деревом перекопайте землю і щедро її удобріть компостом. Полийте підготовлене місце грибним настоєм, а зверху присипайте листям. Періодично поливайте в суху погоду. Найкращим часом для такого способу посадки грибів вважаються кінець травня та початок червня, і вже за рік має вирости перший врожай.

Можна скористатися дещо інакшим способом: перебити шапки грибів у блендері, залити водою у співвідношенні 1:1, додати 2 ст. л. цукру та 1 ст. л. дріжджів. Усі компоненти подрібнити до однорідної маси та прибрати у темне місце на 2 тижні. Після цього 100 г грибної суміші розбавляють у 10 л води та поливають у тих місцях, де потрібні грядки з грибами.

Пересаджування грибниць

Там, де росли потрібні гриби, обережно викопують невеликі шматочки грибниці. У саду їх ретельно викладають в неглибокі ямки, прикривають підстилкою з перепрілого листя або хвої, злегка зволожують (але не поливають). Якщо погода стоїть суха, укриття періодично злегка оббризкують, щоб ґрунт внизу весь час був вологим. Шматочки грибниці висаджують по периметру крони на відстані 1,5-3 м від стовбура дерева.

Щоб грибниця прижилася, її корисно підгодовувати розчином цукру: 10 г цукру на 10 л води. Влітку стежте, щоб ґрунт залишалася злегка вологим. Періодично поливайте ділянку, особливо в період посухи. На зиму накривайте шаром опалого листя або мохом, навесні не забувайте їх прибирати.

Вирощування грибів з міцелію

Вирощування грибів з міцелію – один з найпопулярніших методів у грибників. На відміну від зібраного в диких умовах і заготовленого власноруч, він не буде вражений хворобами і шкідниками, тож буде відрізнятися відмінною життєздатністю.

Готовий міцелій і субстрат можна купити в садових магазинах. Попередньо потрібно підготувати ділянку та ґрунт. Виберіть місце в тіні дерев, де земля волога. На відстані 0,5 м від стовбура дерева зніміть верхній шар землі на глибину 0,5 см. Площу ямки розраховуйте заздалегідь, виходячи з кількості придбаного міцелію.

Підготуйте субстрат з потерті, тирси і листя. Покладіть його на дно ямки шаром приблизно 20 см, зверху присипайте ґрунтом (близько 10 см). Далі укладіть змішаний шар ґрунту і компосту, а зверху – перемішаний із землею міцелій. Розподіліть його вручну, рівномірно утрамбовуючи. Зверху присипте ґрунтом і полийте водою, засипте опалим листям. Потім ділянку необхідно регулярно поливати. Якщо висаджування міцелію пройде успішно, то урожай з’явиться вже в наступному році. Плодоносити така грибниця може від 2 до 5 років. У холодні зими не забувайте присипати грибниці компостом, а при необхідності накривати поліетиленом або руберойдом.

За матеріалами Kvitka.Info, «Світ рослин», Ukr.Media

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