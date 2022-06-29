Збір грибів можна починати, коли розмір сформованих капелюшків перевищить 6 см

На городі можна виростити будь-які овочі, фрукти, ягоди й квіти, а також гриби. Найчастіше городники обирають гливи, які неодмінно виростуть, якщо дотримуватися певних нескладних правил. «Дім і сад» розповідає особливості двох способів вирощування глив – у мішках та на пеньках.

Гливи у мішках

Як садити

Для вирощування глив можна використовувати звичайні мішки, в яких продають борошно або цукор. Від залишків продуктів їх необхідно звільнити, потім випрати й висушити. Далі підготуйте субстрат: звичайна земля не підійде, найкращий наповнювач – різана солома, тирса й обрізки деревини. Потрібно порізати житню або пшеничну солому, змішати її з обрізками деревини й тирсою дерев листяних порід, зволожити та додати міцелій, після чого набити цим субстратом просушені мішки. Можна іще додати висівки, крейду, гіпс. Посів міцелію глив у мішки можна починати у квітні-травні, при вирощуванні грибів у парниках або теплицях – можна й раніше.

У стінках мішка роблять надрізи для проростання грибниці. Наприклад, якщо мішок має висоту 0,6 м, то по сторонах достатньо акуратно прорізати 12 отворів із діаметром приблизно 1,5 см кожен. Для проростання грибниці такого отвору вистачить, але на період дозрівання грибів його слід дещо розширити.

Вологість, температура повітря та освітлення

Для повноцінного розвитку грибниці необхідно знайти відповідне місце. Проростання грибів відбувається при температурі від +10°C до +30°C та високій вологості повітря (від 80 до 95%). Створити такі умови легше в теплиці або парнику, але можна тримати мішки й на відкритому повітрі в тіні під деревами.

Оптимальний температурний режим для росту грибів – від +13 до +17°C. При нижчих показниках формування грибів сповільниться, але вони виростуть великими та м'ясистими, при вищих – тіло грибів формується швидше, але постраждає його якість. Для підтримання високої вологості повітря доведеться кілька разів на день обприскувати мішки – 3-6 разів. Приступати до обприскування можна тільки тоді, коли гриби почнуть формувати капелюшки.

Гливам на дачі не потрібне яскраве освітлення, за умови вирощування грибів в приміщенні достатньо однієї лампи 60 Вт на 15 м² площі. У саду гливам достатньо природного світла за умови, що мішки з субстратом встановлені у тіні.

Як доглядати

На 3-8 добу розвитку грибниці відбувається формування плодових тіл. Збір грибів можна починати, коли розмір сформованих капелюшків перевищить 6 см. Перезрівання плодів допускати не рекомендується, особливо небезпечно, коли вони починають розсипати спори, які викликають у людей сильні алергічні реакції. Плодоношення відбувається хвилями, урожай грибів першої хвилі можна збирати протягом 3-5 місяців. З 10 кг сухої соломи вдається отримати до 7 кг повноцінних грибів.

Після першого збору грибів у мішках треба заклеїти отвори, через які вони проростали, та дати субстрату відстоятися у спокої. В цей період необхідно забезпечити грибниці температуру до +20°C, вологість до 80% та відсутність освітлення. Після короткого відпочинку в мішках вирізають нові отвори, звідки будуть з’являтися нові плодові тіла. За сезон можна отримати 3-4 хвилі, при цьому 75% врожаю припадає на першу і другу хвилю плодоношення.

Гливи на пеньках

Для цього ідеально підходять листяні породи – тополя, береза, дуб, осика, акація, горіх та горобина. Найвищий врожай глив можна зібрати з пнів дуба або бука. З колоди листяного дерева відпилюють невеликі чурбаки, висотою не більше 30 см, які укладають в місткість з водою для розмочування і насичення вологою. Якщо живе дерево було спиляне безпосередньо перед днем, коли планується засівання грибниці, процес замочування у воді можна пропустити, що заощадить майже тиждень часу.

Міцелій вносять у пні в спеціально просвердлені отвори, після чого колоди переносять в закрите тепле приміщення. Заростання грибниці триває до 10 тижнів, при цьому важливо підтримувати оптимальну температуру і високу вологість – до 90%.

Як тільки на верхніх зрізах пнів почне з’являтися пух, їх виставляють в сад в тіні дерев, вкопуючи у землю на 2/3. Гливи на дачі на пнях ростуть тільки при високій вологості, тому не забувайте поливати ділянки, де вкопані колоди. Масовий врожай в перший рік можна зібрати восени, коли настане час дощів. Від часу вирощування також залежить кількість зібраних грибів, найвищі врожаї вдається отримати з третього року вирощування глив на пнях.

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