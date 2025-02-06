Чи можна заморожувати молоко: основні правила та поради щодо зберігання
Багато хто замислюється, а чи можна заморожувати молоко? Насправді, цей спосіб зберігання пасує не тільки для домашнього, а й для магазинного молока. NV Life розповідає, що потрібно дотримуватися правильних умов, щоб зберегти його поживні властивості та смак.
Яке молоко можна заморожувати
Заморозити можна будь-яке молоко: знежирене, 2%, незбиране молоко, вершки, домашнє, грудне та інше. Проте варто врахувати, якщо заморожуєте молоко з високим вмістом жиру, він може відокремитися після розморожування.
У чому заморожувати молоко
Для зберігання в морозильній камері підійдуть:
- Поліетиленові пакети із застібкою Zip-Lock.
- Маленькі пластикові пляшки.
- Форми для льоду (для додавання в чай і каву).
Ємність для заморозки молока має бути чистою, сухою та знежиреною. Якщо ви хочете заморозити молочний продукт у пляшці – не наповнюйте її під саму шийку, тому що замерзле молоко розширюється в обсязі, що може призвести до розриву пластику.
Скільки можна зберігати молоко у морозилці
Заморожене молоко можна зберігати в морозильній камері трохи більше 4-6 тижнів. Майте на увазі, чим довше молоко зберігатиметься, тим менше корисних речовин у ньому залишатиметься.
Щоб розморозити молоко, дістаньте його з морозилки та поставте на 1 добу в холодильник. Також варто пам’ятати, що розморожене молоко заново заморожувати не можна, оскільки в такому разі губляться всі його корисні та смакові якості.