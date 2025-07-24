Важливо правильно підготувати овоч, щоб після розморожування він не став водянистим або «гумовим»

Кабачки добре зберігаються у морозилці, але важливо правильно підготувати овоч, щоб після розморожування він не став водянистим або гумовим. УНІАН розповідає, як саме можна заморозити кабачки, щоб мати змогу насолоджуватися ними взимку.

Як заморозити кабачки на зиму для смаження кубиками?

Кабачки потрібно ретельно вимити та зрізати плодоніжки, нарізати овоч кубиками. Після цього закип’ятіть воду, опустіть в неї кабачки на 2-3 хвилини. Злийте окріп разом з кабачками на друшляк, пересипте овочі в глибоку тарілку та залийте крижаною водою. Як тільки кабачки повністю стануть холодними, воду потрібно знову злити, а їх перекласти на паперовий рушник та дочекатися повного висихання. Застеліть пласке деко плівкою, викладіть туди кабачки шаром. Після цього їх потрібно відправити в морозилку на 3-4 години. Коли овочі заморозяться, пересипте їх в пакет або контейнер та знову поставте в морозильну камеру.

Як правильно заморозити кабачки кружечками?

Кабачки потрібно вимити, нарізати кружечками, товщина яких буде мінімум 0,7 см. В гарячу воду опустіть кабачки на 2-3 хвилини. Злийте окріп разом з кабачками на друшляк, а потім пересипте овочі в глибоку тарілку та залийте крижаною водою.

Воду знову потрібно злити, а кабачки перекласти на паперовий рушник, дочекавшись повного висихання. Кабачки розкладіть на пласкій поверхні, застеленій харчовою плівкою. Залиште в морозилці на 3-4 години, а потім перекладіть овочі в контейнер або пакет.