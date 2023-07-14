Смачна, ситна та швидка страва для літа. Крім того вона допускає безліч варіантів. Можна додавати відварене куряче філе, шпондер, шинку тощо.

Інгредієнти (на 4 порції):

кабачок 2 шт

помідор 2 шт

сметана (10-15%) 50 гр

сир 100 гр

часник 2-3 зубчики

сіль, перець, паприка, зелень до смаку

Ця страва має безліч варіантів (фото Depositphotos)

Кабачки порізати вздовш тонкими скибками, проте не дорізати до кінця. Розкласти віялом. Посолити. Між «пелюстками» кабачка розкласти помідори нарізані тонкими кружальцями.

Змішати сметану, паприку, сіль та часник. Ретельно всі пелюстки змастити сумішшю. Посипати тертим сиром. Відправити в духовку на 30-40 хв при 190°. При подачі посипати зеленню.

Разом з помідорами можна покласти відварне куряче філе, шинку або шпондер, м'ясний фарш, сир фета, все, що смакує.