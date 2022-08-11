Швидко замаринувати кабачки дуже просто. Брати краще молоді овочі з тонкою шкіркою.

Інгредієнти:

кабачки 500 гр

сіль ½ ч.л.

Для маринаду:

олія 100 мл

оцет 3 ч.л.

мед 2 ч.л.

часник 2-3 зубчики

перець чорний мелений за смаком

зелень за смаком

Ця страва може бути гарніром або закускою (фото ZAXID.NET)

Кабачки помити, обрізати кінчики та тонко зрізати шкірку. Якщо кабачки молоді, шкірку залишити. Нарізати дуже тонкими кружечками або продовгуватими слайсами. Скласти в глибоку миску, посолити ти залишити на 30 хвилин.

Зелень помити та дрібно нарізати. Найкраще підійдуть кріп, петрушка, кінза, базилік, естрагон.

Готуємо маринад. Часник почистити та пропустити через прес, змішати в мисці з олією (краще взяти оливкову), медом (краще рідкий, але якщо мед густий, то його варто розтопити на водяній бані), оцтом (з яблучним кабачки виходять ніжнішими, але з винним теж добрі), перцем та зеленню. Перемішати.

З кабачків, які постояли в солі, злити рідину та обережно відтиснути їх руками. Залити маринадом та перемішати. Залишити у холодильнику на кілька годин, краще на ніч. За цей час потрібно їх ще пару разів перемішати.