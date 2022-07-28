Звичайно, цю страву лазаньєю можна назвати дуже умовно. Спільного з класичною італійською стравою тут лише шари та фарш. Так що пуристи можуть називати її запіканкою. Тут немає ані тіста, ані соусу бешамель. Проте вона дуже смачна та літня.

Інгредієнти:

кабачки 2-3 шт.

фарш м'ясний (може бути яловичий, мішаний чи курячий, як ви любите) 500 гр.

цибуля ріпчаста 1 шт.

часник 2-3 зубчики

помідори чері 150 гр. (за бажанням)

сир твердий 150-200 гр.

олія 2 ст. ложки

сіль, перець, орегано чи італійські трави за смаком та бажанням

Можна в самому кінці поставити страву на кілька хвилин під гриль (фото Green recipes)

Дрібно нарізану цибулю підсмажити на олії до прозорості, додати нарізаний або пропущений через прес часник та фарш. Додати спеції, які смакують (тут підійдуть італійські або прованські трави, сушені базилік, часник, орегано), посолити, поперчити. Обсмажити майже до готовності.

Кабачки нарізати тонкими скибочками повздовж. Найкраще пасують молоді кабачки з тонкою шкіркою або цукіні. Якщо вони не надто молоді, то шкірку краще почистити.

Смачно та дієтично відразу класти у форму сирі кабачки. Але тоді вони вийдуть хрумкими. Якщо ви любите, щоб вони були зовсім м’якими, то їх можна спочатку трохи обсмажити на пательні.

Збираємо лазанью. На дно змащеною олією форми викласти шар кабачків. Можна трохи посолити. Викласти половину фаршу. Далі знову викласти шар кабачків. На них – другу половину фаршу. Завершити шаром кабачків, які потрібно щедро посипати натертим сиром. Можна покласти для краси половинки помідорів чері, але то не обов’язково.

Запікати в розігрітій духовці за температури 180°.