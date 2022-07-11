Скоріше це навіть не рецепт, а ідея. Адже все максимально просто.

Інгредієнти:

кабачок 1 шт.

сметана 2-3 ст. л.

часник 2-3 зубчики

сіль, прованські трави

сир 100-150 гр.

​ За бажанням можна посипати зеленню та покласти під сир скибку помідора (фото Depositphotos)

Кабачок нарізати плястерками, сметану посолити, додати трави та подрібнений часник.

На кожен плястерок намастити трохи сметани, зверху покласти шматочок сиру (або тертим посипати). Чудово може підійти тертий пармезан Запекти в духовці (200°) до бажаної м'якості кабачка (приблизно 15 хвилин).

За бажанням можна посипати зеленню та покласти скибку помідора.