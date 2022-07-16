Ми уявляємо мафіни солодкими. Але чому б не спробувати зробити їх з незвичних, «недесертних» продуктів? Пропонуємо два варіанти: з кабачків та з курячого фаршу. До речі, можна ці два тіста змішати та робити страву і з кабачків, і з курки одночасно. Рецепти практично однакові. Такі мафіни можна подавати разом, використовуючи кабачкові як гарнір, наприклад. А ще їх зручно взяти в дорогу чи на природу.

Мафіни з курячого фаршу

Інгредієнти:

фарш курячий (з філе) 500 гр

цибуля 1 шт.

яйце 1 шт.

часник 2-3 зубчики

карі 1 ч.л.

манка 2 ст. л.

чорний перець, сіль

сир твердий 50 гр.

олія для змащування форм

Можна додати кольору, додавши терту моркву або дрібно нарізаний кріп чи червоний солодкий перець (фото ZAXID.NET)

Подібнити цибулю цибулю. Подрібнюємо кінзу, кріп. Змішати усі складники. Натерти сир.

Змастити форми для мафінів олією. Фому заповнювати приблизно на 3/4, щоб у процесі випікання сік, що виділяється, не витік. Посипати тертим сиром. Запікати 35-40 хвилин при температурі 190°.

Мафіни з кабачків

Інгредієнти:

кабачок 1 шт.

яйце 1 шт.

часник 2-3 зубчики

карі 1 ч.л.

манка 3 ст. л. (можна взяти борошно)

чорний перець, сіль

сир твердий 50 гр.

олія для змащування форм

Такі мафіни зручно взяти в дорогу чи на природу (фото ZAXID.NET)

Кабачок натерти. Якщо він не надто молодий, очистити від шкірки. Натерти на тертці. Змішати усі складники. Натерти сир.

Змастити форми для мафінів олією. Викласти масу в форми не надто щільно. Посипати тертим сиром. Запікати 35-40 хвилин при температурі 190°.

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Мафіни мають бути рум’яними. Якщо вони готові, а сир як слід не запікся, можна поставити їх на кілька хвилин під гриль.

І кабачкові, і курячі мафіни виходять трохи блідими. Можна додати кольору, додавши терту моркву або дрібно нарізаний кріп чи червоний солодкий перець.