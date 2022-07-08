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Малосольні огірки традиційним способом. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Рецепт не оригінальний, проте перевірений часом та максимально простий.
Інгредієнти (на 3-літрову банку):
- огірки свіжі 2 кг
- сіль 3 ст. ложки
- цукор 1 ч. ложка
- парасольки кропу 4-6 шт.
- лист хрону 1-2 шт.
- листя смородини чи вишні
- лавровий лист 2-3 шт. (за бажанням)
- чорний перець горошком 8 шт. (за бажанням)
- часник 5 зубчиків
- перець гострий червоний (за бажанням) невеликий стручок
- вода 1,5-2 л.
Якщо залишити огірки в теплі довше, вони стануть квашеними (фото ZAXID.NET)
Огірки замочити у холодній воді приблизно на 4 години. Потім обрізати їх трохи з обох боків. У холодній пляшковій чи фільтрованій воді розчинити сіль та цукор.
У банку покласти зелень (частина кропу), додати перець та частину очищеного часнику.
Покласти огірки, зверху викласти парасольки кропу та часник, що залишилися. Залити розсолом. Закрити покришкою чи тарілкою. Малосольні огірки будуть готові до вживання за добу. Після цього їх потрібно поставити у холодне місце.
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