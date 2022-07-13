За бажанням до супу одночасно з пастою можна додати відварене та порізане куряче філе або м'ясо індички.

Інгредієнти:

кабачки бо цукіні 1 кг.

олія 2 ст. л.

цибуля (порізати кубиками) 1-2 шт.

помідори 3-4 шт. (обдати окропом, зняти шкірку, порізати кубиками),

курячий або овочевий бульйон (може бути просто вода)

часник 3 зубчики (подрібнити)

сіль, перець, базилік, орегано за смаком

паста 200 гр.

За бажанням можна додавати сезонні овочі за смаком (фото Depositphohtos)

Кабачки відварити у маленькій кількості підсоленої води 10 хв. до напівготовності. Підігріти олію на великій пательні, обсмажити цибулю до м’якості.

Додати до кабачків цибулю, помідори, бульйон (воду), часник, приправи, сіль, перець. Накрити покришкою. Кип'ятити 10-15 хв. Тим часом відварити пасту. Додати в суп, довести до кипіння. Можна подавати зі свіжою зеленню.

Більше оригінальних страв у рубриці «Рецепти»