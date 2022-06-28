Рецепт, що має додати розмаїття у кабачковий сезон. Крім того його можна легко трансформувати для тих, хто любить більш дієтичну їжу.

Інгредієнти:

кабачки 3 шт.

бринза 200 г

яйця 4 шт.

петрушка, кріп

борошно та сухарі для панірування

олія

Кабачки не варто обсмажувати надто довго (фото Depositphotos)

Кабачки почистити (якщо вони молоді й шкірочка тонка, то її можна залишити) та нарізати скибками в довжину. Кожен шматок обваляти в борошні й швидко обсмажити з двох сторін. Солити не треба, щоб кабачки не пустили сік. Посолити можна після обсмажування, але якщо бринза солона, то не варто.

Робимо начинку. Бринзу натерти на крупній тертці, додати дрібно нарізану зелень та змішати з 1-м яйцем.

Начинку покласти між двома обсмаженими скибочками кабачків, добре притиснути, потім змочити у збитих яйцях, обкачати в сухарях, а потім знову в яйцях. Обсмажити в розігрітий олії до золотистого кольору.

Подати зі сметаною, йогуртом або кефіром, змішаним з подрібненим часником.

Якщо ви уникаєте смаженого, то на основі цієї страви можна зробити запіканку: викласти шарами кабачки та бринзу, залити збитими яйцями, посипати зеленню і запікати.