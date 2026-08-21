Зелена аджика – ароматна, гостра та дуже проста в приготуванні закуска, яка чудово доповнює м’ясо, рибу, картоплю та інші страви. Її не потрібно варити, тому овочі зберігають насичений смак і свіжий аромат. Приготувати таку аджику можна всього за кілька хвилин, а потім зберігати в холодильнику. Рецепт УНІАН.

Інгредієнти Зелений болгарський перець 4–5 шт. Зелений гострий перець 1–2 шт. Часник 1 головка Базилік 2–3 листочки Волоські горіхи 100 г Сіль 0,5 ч. л. оцет 9% 1,5 ч. л. Хмелі-сунелі 0,5 ч. л. Петрушка, кінза або кріп 1 пучок Спосіб приготування: Крок 1 Вимийте болгарський і гострий перець, зріжте плодоніжки та за бажанням видаліть насіння. Крок 2 Наріжте перець невеликими шматочками, щоб його було зручно подрібнити. Крок 3 Очистьте часник, промийте зелень і підготуйте волоські горіхи. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Подрібніть перець, часник, зелень, базилік і горіхи за допомогою блендера або м’ясорубки до однорідної маси. Крок 5 Додайте сіль і хмелі-сунелі, влийте оцет та ретельно перемішайте. Крок 6 Перекладіть готову аджику в чисту суху банку, щільно закрийте кришкою та поставте в холодильник. Крок 7 Зберігайте аджику в холодильнику до двох тижнів і подавайте до м’ясних, рибних або овочевих страв.