Зелена аджика на зиму за 5 хвилин без варіння. Рецепт дня
Зелена аджика – ароматна, гостра та дуже проста в приготуванні закуска, яка чудово доповнює м’ясо, рибу, картоплю та інші страви. Її не потрібно варити, тому овочі зберігають насичений смак і свіжий аромат. Приготувати таку аджику можна всього за кілька хвилин, а потім зберігати в холодильнику. Рецепт УНІАН.
Інгредієнти
|Зелений болгарський перець
|4–5 шт.
|Зелений гострий перець
|1–2 шт.
|Часник
|1 головка
|Базилік
|2–3 листочки
|Волоські горіхи
|100 г
|Сіль
|0,5 ч. л.
|оцет 9%
|1,5 ч. л.
|Хмелі-сунелі
|0,5 ч. л.
|Петрушка, кінза або кріп
|1 пучок
Спосіб приготування:
Крок 1
Вимийте болгарський і гострий перець, зріжте плодоніжки та за бажанням видаліть насіння.
Крок 2
Наріжте перець невеликими шматочками, щоб його було зручно подрібнити.
Крок 3
Очистьте часник, промийте зелень і підготуйте волоські горіхи.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Подрібніть перець, часник, зелень, базилік і горіхи за допомогою блендера або м’ясорубки до однорідної маси.
Крок 5
Додайте сіль і хмелі-сунелі, влийте оцет та ретельно перемішайте.
Крок 6
Перекладіть готову аджику в чисту суху банку, щільно закрийте кришкою та поставте в холодильник.
Крок 7
Зберігайте аджику в холодильнику до двох тижнів і подавайте до м’ясних, рибних або овочевих страв.