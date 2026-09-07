Це лечо має насичений овочевий смак і приємний аромат із легкою димною ноткою. Копчена паприка надає солодкому перцю особливої пікантності, ніби овочі готували на відкритому вогні. Заготівля добре смакує як самостійна закуска або доповнення до м’ясних та інших страв. Із зазначеної кількості продуктів вийде приблизно 3 порції. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти

Перець червоний солодкий 1,5 кг Томати 1 кг Часник 2 зубки Цукор 5 ст. л. Оцет 9% 3 ст. л. Соняшникова олія 80 мл Духмяний перець горошком 6 шт. Сіль 1 ст. л. Копчена паприка 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте овочі. Помийте помідори, зробіть на кожному хрестоподібний надріз і залийте окропом на 10 секунд. Зніміть шкірку, а м’якоть подрібніть у блендері.

Крок 2 Помийте солодкий перець, видаліть серцевину та насіння. Наріжте його смужками. Очистьте часник і пропустіть через прес.

Крок 3 Перелийте подрібнені помідори в каструлю та доведіть до кипіння. Додайте сіль, цукор, копчену паприку, оцет, соняшникову олію, духмяний перець і часник. Перемішайте. Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Додайте смужки солодкого перцю та ще раз перемішайте. Доведіть до кипіння і варіть 7–10 хвилин, час від часу помішуючи.

Крок 5 Скуштуйте лечо та за потреби додайте сіль або спеції.

Крок 6 Простерилізуйте банки та розкладіть у них гаряче лечо. Закрийте стерилізованими кришками, переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.