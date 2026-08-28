Сливове варення без цукру. Рецепт дня
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Чудовий спосіб заготовити стиглі фрукти на зиму без додавання підсолоджувачів. Завдяки тривалому запіканню сливи втрачають зайву вологу, стають густими та набувають насиченого смаку. Для такого варення обирайте дуже стиглі й солодкі сливи. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Сливи
|3 кг
|Лимон
|1 шт.
|Апельсин
|1 шт.
|Мелена кориця .
|1 ч. л
|Ванільний екстракт
|1/2 ч. л.
|Мелений кардамон
|2 г
Спосіб приготування:
Крок 1
Розігрійте духовку до 200°C.
Крок 2
Помийте сливи, розріжте навпіл і видаліть кісточки.
Крок 3
Викладіть половинки слив у глибоке деко або велику жаростійку форму.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Вичавіть до слив сік лимона.
Крок 5
Натріть з апельсина цедру, не зачіпаючи білу частину шкірки, та додайте її до фруктів.
Крок 6
Всипте корицю та добре перемішайте.
Крок 7
Поставте форму в духовку та запікайте сливи 60–90 хвилин.
Крок 8
Перемішуйте фруктову масу кожні 20–30 хвилин, щоб вона рівномірно загущувалася.
Крок 9
Перевірте готовність: сливи мають стати м’якими, а зайва рідина – випаруватися.
Крок 10
Додайте ванільний екстракт і мелений кардамон, перемішайте.
Крок 11
Залиште варення шматочками або перебийте блендером до однорідної консистенції.
Крок 12
Гаряче варення розкладіть у заздалегідь простерилізовані банки та закрийте кришками.
Крок 13
Поставте банки в духовку, розігріту до 100°C, на 10–15 хвилин.
Крок 14
Обережно дістаньте банки та залиште до повного охолодження.