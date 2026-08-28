Чудовий спосіб заготовити стиглі фрукти на зиму без додавання підсолоджувачів. Завдяки тривалому запіканню сливи втрачають зайву вологу, стають густими та набувають насиченого смаку. Для такого варення обирайте дуже стиглі й солодкі сливи. Рецепт від Shuba. Інгредієнти Сливи 3 кг Лимон 1 шт. Апельсин 1 шт. Мелена кориця . 1 ч. л Ванільний екстракт 1/2 ч. л. Мелений кардамон 2 г Спосіб приготування: Крок 1 Розігрійте духовку до 200°C. Крок 2 Помийте сливи, розріжте навпіл і видаліть кісточки. Крок 3 Викладіть половинки слив у глибоке деко або велику жаростійку форму. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Вичавіть до слив сік лимона. Крок 5 Натріть з апельсина цедру, не зачіпаючи білу частину шкірки, та додайте її до фруктів. Крок 6 Всипте корицю та добре перемішайте. Крок 7 Поставте форму в духовку та запікайте сливи 60–90 хвилин. Крок 8 Перемішуйте фруктову масу кожні 20–30 хвилин, щоб вона рівномірно загущувалася. Крок 9 Перевірте готовність: сливи мають стати м’якими, а зайва рідина – випаруватися. Крок 10 Додайте ванільний екстракт і мелений кардамон, перемішайте. Крок 11 Залиште варення шматочками або перебийте блендером до однорідної консистенції. Крок 12 Гаряче варення розкладіть у заздалегідь простерилізовані банки та закрийте кришками. Крок 13 Поставте банки в духовку, розігріту до 100°C, на 10–15 хвилин. Крок 14 Обережно дістаньте банки та залиште до повного охолодження.

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