Абрикосове варення – чудовий спосіб зберегти смак літа на зиму. Для цього рецепту вам знадобляться лише три інгредієнти. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

абрикоси – 2 кг;

2 кг; цукор – 1300 г;

1300 г; вода – 30 мл.

Спосіб приготування:

Абрикоси потрібно добре вимити та видалити кісточки. Після цього складіть фрукти у велику металеву миску, засипте цукром і додайте воду.

Поставте ємність на середній вогонь і доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і обережно зніміть піну, що утвориться. Варіть масу приблизно 15 хвилин, періодично помішуючи, доки цукор повністю не розчиниться. Потім зніміть з вогню та дайте охолонути.

Після першого варіння повторіть процес ще двічі: проваріть суміш 10 хвилин, дайте охолонути, і знову проваріть останні 10 хвилин. Такий підхід допомагає зберегти шматочки фруктів цілими, а смак насиченим.

Поки варення готується, підготуйте скляні банки. Ретельно вимийте їх і простерилізуйте в духовці при температурі 100°C близько 15 хвилин. Кришки окремо прокип’ятіть у воді кілька хвилин.

Готове гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки, герметично закрийте кришками й залиште охолоджуватися при кімнатній температурі.