Проміжні вибори в США відбудуться у листопаді

Росія готує втручання у проміжні вибори в США та поширює дезінформацію для посилення внутрішніх розбіжностей серед американців. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на джерела серед американських посадовців.

За даними співрозмовників газети, експерти з російської дезінформації в американській розвідці виявили кілька кампаній у соцмережах щодо виборів у США. Зазначається, що мережею поширювали фейкові відео, згенеровані штучним інтелектом, на яких голлівудські зірки нібито обговорюють ключові перегони за місце в Сенаті. У матеріалі NYT йдеться, що відео маскували під сюжети каналів CNN, BBC та самої New York Times.

Водночас джерела NYT зазначають, що ця дезінформаційна кампанія не така масштабна, ніж попередні спроби Росії вплинути на американські вибори. Згідно з раніше розсекреченими оцінками, з 2016 року Кремль ініціював онлайн-операції впливу в кожному циклі федеральних виборів в Америці. За словами чиновників, американські спецслужби вважають Росію менш зацікавленою у проміжних виборах, аніж у президентських, а також відмічають, що вона «відволікається» на війну з Україною.

Деякі співрозмовники заявили, що головною метою росіян у проміжних виборах є посіяти хаос, а не допомогти конкретній партії. Втім, виявлені за останні кілька тижнів випадки дезінформації, стосувалася лише атак на кандидатів від Демократичної партії.

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Зазначимо, проміжні вибори до Конгресу США відбудуться у листопаді 2026 року. За прогнозами, Республіканська партія має серйозні шанси втратити багато місць у Конгресі.