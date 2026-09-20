На території нафтопереробного заводу зайнялися масштабні пожежі

У ніч на неділю, 20 вересня, дрони масовано атакували Москву та Московську область. Внаслідок атаки зафіксували пожежу на найбільшому НПЗ Москви, а також руйнування на логістичному технопарку в Підмосков'ї. Атаку на Москву та ураження НПЗ підтвердив президент України Володимир Зеленський.

Росіяни заявили про наймасованішу атаку дронів на Москву від початку повномасштабного вторгнення. Мер Москви Сєрґєй Собянін повідомив, що російську столицю атакували щонайменше 1600 безпілотників та заявив, що метою атаки був нібито зрив виборів до російської Держдуми.

На відео, поширених очевидцями, видно загоряння у промзоні Москви, де розташований найбільший місцевий НПЗ. На кадрах видно кілька джерел пожеж та сильне задимлення на заводі в районі Капотня, розташованому за 15 км від Кремля.

Собянін також підтвердив атаку на Московський НПЗ, заявивши, що пошкоджений обʼєкт на території підприємства. Губернатор Московської області Воробйов також заявив про ушкодження житлових будинків внаслідок атаки.

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Зазначимо, Московський НПЗ належить компанії «Газпромнєфть», здатний переробляти до 12 млн т нафти на рік та забезпечує понад 50% потреб у дизелі й 40% у бензині для регіону. Зокрема, завод постачає авіапаливо для аеропортів Домодєдово, Внуково, Шереметьєво та Жуковський.

Нагадаємо, 16 червня Московський НПЗ вже потрапляв під атаку ударних дронів. Тоді внаслідок ударів зайнялася пожежа та виникло сильне задимлення.

Крім того, дрони атакували логістичний технопарк «Софьїно» неподалік від Москви. На поширених відео видно, що на складських приміщення технопарку зайнялася масштабна пожежа, а в небо здіймається великий стовп диму.

Інформацію про атаку на російський склад підтвердили у пресслужбі компанії FirePoint. За даними компанії, дрони FP-1 знищили склади компанії «Современниє Складскіє Тєхнологіі».

Доповнено о 10:35. Президент України Володимир Зеленський підтвердив масовану атаку на Москву та Підмосковʼя. Він підтвердив інформацію про ураження одного з ключових НПЗ регіону та логістичного обʼєкта.

«Це мільярди доларів, які підтримують воєнну машину. Працювали, зокрема, FP-1, RZ-100, MICH-2000, “Паляниця”, Vendetta, “Лютий”, “Барс”, “Фламінго”, “Січень”, Pelican», – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 17 вересня Сили оборони уразили військовий аеродром у російському місті Ростов. Осінтери підтвердили, що внаслідок атаки повністю знищені два вертольоти Мі-8 й літаки Ан-12 та Ан-26.